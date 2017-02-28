Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 28/02/2017 19:14

Kendisine Nihal diyen MÃ¼jdat Gezen'e Ã§ok kÄ±zdÄ± Odama gel gÃ¶stereyim


SÃ¶ylemezsem Olmaz programÄ±nÄ±n sunucusu iÃ§in"Nihal" diyen MÃ¼jdat Gezen'e sinirlenen Nihat DoÄŸan, "Odama gel sana gÃ¶stereyim" ÅŸeklinde yanÄ±t verdi.

Halk TV ekrnlarÄ±nda Müjdat Gezen, UÄŸur Dündar ve YÄ±lmaz Özdil üçlüsünün kendisini hedef alan sözlerine cevap veren Nihat DoÄŸan, "BunlarÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± mizahÄ±n boyutu ilkokul çocuklarÄ±nÄ±n zeka seviyesinde... Kendilerini gülmek için zorluyorlar. Bunlarda saygÄ± yok, edep yok. TaÅŸ yerinde aÄŸÄ±rdÄ±r. Darbukatör Baryam bana 'Nihal' diyor. Odam sana açÄ±k. Gel göstereyim Nihal mi Nihat mÄ± olduÄŸumu. Benim bu konuda duvarda resmim alemde ismim vardÄ±r o konuda. Bana bu konularla gelme" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

"UÄžUR DÜNDAR BENÄ° ARADI"

UÄŸur Dündar'Ä±n Gezi ParkÄ± eylemlerinin patlak verdiÄŸi süreçte kendisini aradÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Nihat DoÄŸan, ÅŸu ifadelere yer verdi: "UÄŸur efendi sen benim nasÄ±l adam olduÄŸumu biliyorsun. Gezi ParkÄ± eylemlerinde 'zor kullanmak yanlÄ±ÅŸtÄ±r, uyuyan çocuklarÄ±n mezarÄ±nÄ±n yakÄ±lmasÄ± yanlÄ±ÅŸtÄ±r' dediÄŸim zaman beni arayÄ±p 'sen ne cesaretli çocuksun. Helal olsun sana' dedin mi demedin mi? Ben de teklifini teÅŸekkür ederek geri çevirmedim mi? ÇÄ±k onu konuÅŸ UÄŸur efendi" dedi.

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Ã‡ektiÄŸi film Oscar'da Ã¶dÃ¼l aldÄ± Suriyeli olduÄŸu iÃ§in Ã¼lkeye giriÅŸ yapamadÄ±

89. Oscar Ã–dÃ¼lleri TÃ¶reni'nde "En iyi KÄ±sa Belgesel" Ã¶dÃ¼lÃ¼nÃ¼ alan "Beyaz Kasklar" filminin kameramanÄ± Suriye uyruklu olduÄŸu iÃ§in Ã¼lkeye giriÅŸi engellendi.


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Televizyonun Ã§ok konuÅŸulan ismi Katie Price eÅŸiyle cinsel yaÅŸamlarÄ±nÄ± canlÄ± yayÄ±nda anlattÄ±.


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