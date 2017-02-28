Ã‡ektiÄŸi film Oscar'da Ã¶dÃ¼l aldÄ± Suriyeli olduÄŸu iÃ§in Ã¼lkeye giriÅŸ yapamadÄ±

89. Oscar Ã–dÃ¼lleri TÃ¶reni'nde "En iyi KÄ±sa Belgesel" Ã¶dÃ¼lÃ¼nÃ¼ alan "Beyaz Kasklar" filminin kameramanÄ± Suriye uyruklu olduÄŸu iÃ§in Ã¼lkeye giriÅŸi engellendi.

Bu yÄ±l "En Ä°yi Film" dalÄ±nda yapÄ±lan yanlÄ±ÅŸ anonsun damgasÄ±nÄ± vurduÄŸu 89. Oscar Ödül Töreni'nde "En Ä°yi KÄ±sa Belgesel" Oscar'Ä±nÄ± "The White Helmets" (Beyaz Baretliler) aldÄ±. Suriye iç savaÅŸÄ±nda çok sayÄ±da kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kurtaran ve gönüllülük esasÄ±na dayalÄ± çalÄ±ÅŸan Suriye Sivil Savunma, bilinen adÄ±yla "Beyaz Baretliler"in hikayesini anlatan filmin Suriyeli kameramanÄ± Halid Hatib, vizesi iptal edildiÄŸi için ödül törenine gidemedi.

SURÄ°YE SÄ°VÄ°L SAVUNMA'DA KAMEREMANLIK YAPTI

Halep'te doÄŸup büyüyen, savaÅŸla birlikte fotoÄŸraf ve videolar çeken kameraman Hatib, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, kurulduÄŸundan bu yana Suriye Sivil Savunma'da kameramanlÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±, diÄŸer yandan ise Beyaz Baretliler'de kurtarma çalÄ±ÅŸmalarÄ±nda görev aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.

KURTARMA ÇALIÅžMALARI BÄ°TÄ°NCE KAMERASINA SARILDI

Hatib, bombardÄ±mandan sonra enkaz altÄ±nda kalanlarÄ±n sayÄ±sÄ± fazla olunca, fotoÄŸraf çekmeyi bÄ±rakÄ±p kurtarma çalÄ±ÅŸmalarÄ±na katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, durum kontrol altÄ±ndaysa fotoÄŸraf ve video çekip, sosyal medya hesaplarÄ± üzerinden katliamlarÄ± dünyaya duyurmaya çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.

"BUNLAR BENÄ°M Ä°ÇÄ°N ÖNEMLÄ° DEÄžÄ°L"

Belgeselin Oscar almasÄ±na sevindiÄŸini, törene gidemediÄŸi için ise üzülmediÄŸini kaydeden Hatib, "Oscar ödül törenine davet üzerine Amerika'ya gitmek için vize aldÄ±m. HavaalanÄ±nda pasaportumun bu uçuÅŸa uygun olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyip geri çevirdiler. Amerikan KonsolosluÄŸundan sorunu gidermek için yeni bir belge alÄ±nmasÄ± gerekiyordu ama artÄ±k vakit çok geçti. Bunlar benim için önemli deÄŸil. Benim için Suriye meselesinin bir ÅŸekilde dünyaya anlatÄ±lmasÄ± önemliydi." diye konuÅŸtu.