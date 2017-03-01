Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 01/03/2017 07:49

Fadik Atasoy ABD'de Ä±rkÃ§Ä± saldÄ±rÄ±ya maruz kaldÄ±

Fadik Sevin Atasoy

Bir sÃ¼redir Los Angeles'ta yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼ren Ã§ekici oyuncu Fadik Sevin Atasoy gittiÄŸi kitapÃ§Ä±da Ä±rkÃ§Ä± bir saldÄ±rÄ±ya maruz kaldÄ±

Güzel oyuncu Fadik Sevin Atasoy, hayatÄ±nÄ±n ÅŸokunu Amerika'da yaÅŸadÄ±. YÄ±llardÄ±r Los Angeles'ta yaÅŸayan Atasoy, olayÄ±n önceki gün bir kitapçÄ±da yaÅŸlÄ± bir kadÄ±n tarafÄ±ndan gerçekleÅŸtirildiÄŸini açÄ±kladÄ±.

'SINIR DIÅžI EDÄ°LMELÄ°SÄ°N'

Atasoy, olayÄ± sosyal medya hesabÄ±nda ÅŸöyle anlattÄ±: "KadÄ±n yanÄ±ma yaklaÅŸÄ±p benim gibi aptal insanlarÄ±n ülkelerine zarar verdiÄŸini belirtip sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmem gerektiÄŸini söyledi. GeleceÄŸimiz için korkuyorum." 

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