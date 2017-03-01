Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 01/03/2017 07:57

Survivor 2017 yarÄ±ÅŸmacÄ±sÄ± Furkan KÄ±zÄ±lay kimdir

Furkan KÄ±zÄ±lay

Bir zamanlarÄ±n efsane dizisi Ã‡ocuklar DuymasÄ±n ile adÄ±nÄ± duyuran Furkan KÄ±zÄ±lay ÅŸimdilerde Survivor 2017 yarÄ±ÅŸmasÄ±nda mÃ¼cadele ediyor

30 KasÄ±m 1990'da Ä°stanbul'da dünyaya gelen Furkan KÄ±zÄ±lay, Türk dizi film oyuncusu ve ÅŸarkÄ±cÄ±dÄ±r. Çocuklar DuymasÄ±n adlÄ± TV dizisindeki Emre (Havuç) karakteri ile ünlenmiÅŸtir. Sinema filmleri ve TV dizilerinin yanÄ± sÄ±ra reklamlarda da rol almaktadÄ±r. AyrÄ±ca 2009 yÄ±lÄ±nda "AÅŸksÄ±n Sen" adlÄ± albümünü çÄ±karmÄ±ÅŸtÄ±r. 2010'da çekimlerine yeniden baÅŸlanan Çocuklar DuymasÄ±n dizisinde Emre (Havuç) karakterini yeniden canlandÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±r.

Furkan KÄ±zÄ±lay'Ä±n rol aldÄ±ÄŸÄ± dizi ve filmler:

Çocuklar DuymasÄ±n (2002-2005), Emret KomutanÄ±m Åžah Mat (2007), Çocuklar DuymasÄ±n (2010-2012-2013)

Furkan KÄ±zÄ±lay'Ä±n çÄ±kardÄ±ÄŸÄ± albümler:

AÅŸksÄ±n Sen (2009), Her ÅŸey Senle (2010), Karamel Kokun (2011), Ecem (2014), Vura Vura (2014)

FURKAN KIZILAY'IN SURVÄ°VOR KARÄ°YERÄ°

Survivor'Ä±n baÅŸarÄ±lÄ± isimlerinden Furkan KÄ±zÄ±lay, 62 oyun oynadÄ± ve bunlarÄ±n 30'unda galip geldi. Åžuana kadar çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± oyunlarda 32 oyun kaybeden Furkan, 60 puan toplayarak 11. sÄ±rada yer alÄ±yor

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