Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 01/03/2017 07:59

Birbirini yiyen Demet AkalÄ±n ve Aleyna Tilki Ã§ekindikleri fotoÄŸrafla herkesi ÅŸok etti

Demet AkalÄ±n ve Aleyna Tilki

Bir sÃ¼redir tartÄ±ÅŸma halinde olan Demet AkalÄ±n ve Aleyna Tilki, yanak yanaÄŸa verdikleri poz ile ateÅŸkes imzaladÄ±

Demet AkalÄ±n ve Aleyna Tilki arasÄ±ndaki amansÄ±z kavga sona erdi. Ä°ki ünlü isim yanak yanaÄŸa verdikleri pozu Instagram hesaplarÄ±ndan paylaÅŸtÄ±.

"BU KIZA TAHAMMÜL EDEMÄ°YORUM"

HatÄ±rlanacaÄŸÄ± gibi Demet AkalÄ±ni Aleyna Tilki ile ilgili "Tahammül edemiyorum bu kÄ±za ve ÅŸarkÄ±sÄ±na" demiÅŸti. Aleyna Tilki'de "Kendi Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±na güvenen, baÅŸkasÄ±nÄ±n parlamasÄ±ndan rahatsÄ±z olmaz!" ifadeleriyle Demet AkalÄ±n'Ä±n sözlerine gönderme yapmÄ±ÅŸtÄ±.

YANAK YANAÄžA SELFÄ°E ÇEKÄ°NDÄ°LER

Demet ve Aleyna arasÄ±nda yaklaÅŸÄ±k bir ay süren gerginlik geçtiÄŸimiz günlerde Demet AkalÄ±n'Ä±n, Aleyna Tilki'den ÅŸarkÄ± alacaÄŸÄ±nÄ± söylemesiyle bitmiÅŸti. Aleyna da Demet AkalÄ±n'Ä±n uzattÄ±ÄŸÄ± zeytin dalÄ±na olumlu yanÄ±t verdi. Ä°kili bir kafede oturup sohbet etti. ArdÄ±ndan yanak yanaÄŸa verip selfie çekindi.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

Furkan KÄ±zÄ±lay

Survivor 2017 yarÄ±ÅŸmacÄ±sÄ± Furkan KÄ±zÄ±lay kimdir

Bir zamanlarÄ±n efsane dizisi Ã‡ocuklar DuymasÄ±n ile adÄ±nÄ± duyuran Furkan KÄ±zÄ±lay ÅŸimdilerde Survivor 2017 yarÄ±ÅŸmasÄ±nda mÃ¼cadele ediyor

Fadik Sevin Atasoy

Fadik Atasoy ABD'de Ä±rkÃ§Ä± saldÄ±rÄ±ya maruz kaldÄ±

Bir sÃ¼redir Los Angeles'ta yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼ren Ã§ekici oyuncu Fadik Sevin Atasoy gittiÄŸi kitapÃ§Ä±da Ä±rkÃ§Ä± bir saldÄ±rÄ±ya maruz kaldÄ±

Ajda Pekkan

O haber Ajda Pekkan'a umut oldu sanatÃ§Ä± anne olmak istiyor

Hindistanâ€™da 72 yaÅŸÄ±ndaki bir kadÄ±nÄ±n anne olduÄŸuna dair haber Ajda Pekkan'Ä± anne olma konusunda heyecanlandÄ±rdÄ±