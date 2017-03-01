Birbirini yiyen Demet AkalÄ±n ve Aleyna Tilki Ã§ekindikleri fotoÄŸrafla herkesi ÅŸok etti

Bir sÃ¼redir tartÄ±ÅŸma halinde olan Demet AkalÄ±n ve Aleyna Tilki, yanak yanaÄŸa verdikleri poz ile ateÅŸkes imzaladÄ±

Demet AkalÄ±n ve Aleyna Tilki arasÄ±ndaki amansÄ±z kavga sona erdi. Ä°ki ünlü isim yanak yanaÄŸa verdikleri pozu Instagram hesaplarÄ±ndan paylaÅŸtÄ±.

"BU KIZA TAHAMMÜL EDEMÄ°YORUM"

HatÄ±rlanacaÄŸÄ± gibi Demet AkalÄ±ni Aleyna Tilki ile ilgili "Tahammül edemiyorum bu kÄ±za ve ÅŸarkÄ±sÄ±na" demiÅŸti. Aleyna Tilki'de "Kendi Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±na güvenen, baÅŸkasÄ±nÄ±n parlamasÄ±ndan rahatsÄ±z olmaz!" ifadeleriyle Demet AkalÄ±n'Ä±n sözlerine gönderme yapmÄ±ÅŸtÄ±.

YANAK YANAÄžA SELFÄ°E ÇEKÄ°NDÄ°LER

Demet ve Aleyna arasÄ±nda yaklaÅŸÄ±k bir ay süren gerginlik geçtiÄŸimiz günlerde Demet AkalÄ±n'Ä±n, Aleyna Tilki'den ÅŸarkÄ± alacaÄŸÄ±nÄ± söylemesiyle bitmiÅŸti. Aleyna da Demet AkalÄ±n'Ä±n uzattÄ±ÄŸÄ± zeytin dalÄ±na olumlu yanÄ±t verdi. Ä°kili bir kafede oturup sohbet etti. ArdÄ±ndan yanak yanaÄŸa verip selfie çekindi.