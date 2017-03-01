DadÄ± dizisinin kÃ¼Ã§Ã¼k Duygusu bÃ¼yÃ¼dÃ¼ ÅŸimdiki hali herkesi ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±yor

"DadÄ±" dizisinin kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zÄ± Duygu karakterini canlandÄ±ran GÃ¶kÃ§e Bilgebay, 25 yaÅŸÄ±nda Ã¼niversite mezunu bir kÄ±z oldu.

Haldun Dormen, Kenan IÅŸÄ±k, Gülben Ergen ve Seray Sever'li kadrosuyla bir döneme damga vuran "DadÄ±" dizisinde evin en küçüÄŸü Duygu'ya hayat veren Gökçe Bilgebay 25 yaÅŸÄ±nda koca kÄ±z oldu. Haldun Dormen, Kenan IÅŸÄ±k, Gülben Ergen ve Seray Sever'i kadrosunda buluÅŸturan dizi, 3 çocuklu Ömer Bey'in evin dadÄ±sÄ± Melek ile yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± komik aÅŸk hikayesini ekranlara taÅŸÄ±dÄ±. Aradan koskoca 15 yÄ±l geçti. Evin çocuklarÄ± büyüdü... Ekrandan hiç kopmayan Sinem Kobal, Kenan Ä°mirzalÄ±oÄŸlu ile nikah masasÄ±na oturdu. Ortanca çocuk Tolga yani YaÅŸar Abravaya üniversiteyi bitirdi, IBM'e baÄŸlÄ± Türk Telekom are merkezinde sistem sorumlusu olarak çalÄ±ÅŸÄ±yor. Evin en küçüÄŸü Duygu'ya hayat veren Gökçe Bilgebay(Uzuner) ise kendisine bambaÅŸka bir yol çizdi. Oyunculuk hayatÄ± sanÄ±lanÄ±n aksine dadÄ± dizisiyle deÄŸil daha bebekliÄŸi ile baÅŸlÄ±yor. Henüz 6 aylÄ±kken birçok reklamda ve katalog çekimlerinde boy gösterdi.

'BeÅŸi bir Yerde', 'Demir Leblebi', 'Kuzgun' dizilerinde rol alan gökçe 9 yaÅŸÄ±nda geldiÄŸinde 'DadÄ±'nÄ±n kadrosuna dahil olmuÅŸ. En büyük yükseliÅŸi de bu dizi sayesinde yaÅŸamÄ±ÅŸ... Gökçe söylediÄŸine göre 61 bölüm boyunca birlikte kamera karÅŸÄ±sÄ±na geçtiÄŸi ekipten sadece YaÅŸar Abrava ile görüÅŸüyormuÅŸ... DadÄ± dizisinden sonra ekranlarda çok fazla gözükmeyen Gökçe, birçok teklifi geri çevirmiÅŸ. BaÅŸrollerinde ÇaÄŸatay Ulusoy ile Hazal Kaya'nÄ±n oynadÄ±ÄŸÄ± "AdÄ±nÄ± Feriha Koydum" dizisi seçmelerine katÄ±lmasÄ±na raÄŸmen eÄŸitimine daha fazla önem verdiÄŸi için gerçekleÅŸmedi.