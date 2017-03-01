Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 01/03/2017 12:57

Her devrin adamÄ±sÄ±n eleÅŸtirisine Nihat DoÄŸan'dan jet yanÄ±t


SÃ¶ylemezsem Olmaz'Ä±n sunucu Nihat DoÄŸan kendisini "Her devrin adamÄ±sÄ±n" ÅŸeklinde eleÅŸtirenlere cevap verdi.

Beyaz TV ekranlarÄ±nda yayÄ±nlanan 'Söylemezsem Olmaz' programÄ±nda yorumculuk yapan Nihat DoÄŸan, kendisine yöneltilen "her devrin adamÄ±sÄ±n" eleÅŸtirisine verdiÄŸi yanÄ±tla ekran baÅŸÄ±ndakileri ÅŸaÅŸkÄ±na uÄŸrattÄ±. Bu eleÅŸtirileri dikkate almadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Nihat DoÄŸan, "FETÖ'cüsü PKK'cÄ± oldu, CHP'si kemalisti Apoist oldu, Apoisti kemalist oldu, sosyalisti kemalist oldu, kemalisti sosyalist oldu. DenizanasÄ± bile bunlar kadar dönmedi. GelmiÅŸ 'Nihat DoÄŸan sen devrin adamÄ± oldun' diyorlar. BÄ±rakÄ±n ulan bu iÅŸleri" dedi.

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