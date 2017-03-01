Doktorlarla gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ Ajda Pekkan 70 yaÅŸÄ±ndan sonra annelik duygusunu tatmak istiyor

SÃ¼perstar Ajda Pekkan, 71 yaÅŸÄ±nda Ã§ocuk doÄŸurmak istediÄŸini aÃ§Ä±klayÄ±nca twitter gÃ¼ndemine girdi.

ÅžarkÄ±cÄ± Ajda Pekkan anne olmak istediÄŸini açÄ±kladÄ±. Çocuk özlemi çeken Pekkan, 71 yaÅŸÄ±ndan sonra anne olmak için doktorlara danÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±. Pekkan açÄ±klamalarÄ±ndan sonra Twitter'da en çok konuÅŸulan konular arasÄ±na girdi. 72 yaÅŸÄ±ndaki bir Hintli'nin tüp bebek yöntemiyle anne olduÄŸu haberinin ardÄ±ndan Ajda Pekkan konuyu araÅŸtÄ±rmaya baÅŸladÄ±. 71 yaÅŸÄ±ndaki sanatçÄ±, kendisinin de anne olup olamayacaÄŸÄ±nÄ± öÄŸrenmek için güvendiÄŸi bazÄ± doktorlarla görüÅŸtü. Pekkan'Ä±n Hindistan ve Amerika'daki uzmanlarla da temas kuracaÄŸÄ± öÄŸrenildi. Ajda Pekkan, 71 yaÅŸÄ±ndan sonra anne olmak istediÄŸini açÄ±klayÄ±nca sosyal medya sallandÄ±. Pekkan Twitter'da gündem oldu.