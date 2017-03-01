Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 01/03/2017 16:47

Oyuncu Gupse Ã–zay'Ä±n acÄ± gÃ¼nÃ¼

Mehmet HaÅŸim Ã–zay

Oyuncu Gupse Ã–zay'Ä±n amcasÄ± Mehmet HaÅŸim Ã–zay geÃ§irdiÄŸi kalp krizi sonucunda hayatÄ±nÄ± kaybetti

Ä°zmir’de, açtÄ±ÄŸÄ± çevre davalarÄ± ile tanÄ±nan Avukat Senih Özay’Ä±n üç kardeÅŸinden biri olan fotoÄŸraf tutkunu Mehmet HaÅŸim Özay, bu sabah kalp krizi sonucu vefat etti. Senarist, oyuncu, yönetmen ve yapÄ±mcÄ± Gupse Özay’Ä±n da amcasÄ± olan Mehmet HaÅŸim Özay’Ä±n ani ölümü, ailesi ve sevenlerinde büyük üzüntü yarattÄ±. Senih Özay’Ä±n kÄ±zÄ± Gupse Özay da sosyal medya hesabÄ±ndan "CanÄ±m amcam benim" yazarak birlikte çekilmiÅŸ fotoÄŸraflarÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±.

Evli ve iki çocuk babasÄ± Mehmet HaÅŸim Özay’Ä±n cenazesinin yarÄ±n Manisa’nÄ±n Salihli ilçesinde, Küçük Ä°mam Camii’nde öÄŸlende kÄ±lÄ±nacak cenaze namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ÇapaklÄ± Köyü mezarlÄ±ÄŸÄ±nda topraÄŸa verileceÄŸi belirtildi.

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