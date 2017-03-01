MÃ¼jdat Gezen Survivor yarÄ±ÅŸmasÄ±ndaki o detaya dikkat Ã§ekti

Usta sanatÃ§Ä± MÃ¼jdat Gezen, Survivor 2017 yarÄ±ÅŸmasÄ±yla ilgili Ã§arpÄ±cÄ± bir iddiada bulundu

Son dönemlerde kendi ismini taÅŸÄ±yan sanat merkezine yönelik kundaklama giriÅŸimi ile gündeme gelen Müjdat Gezen, reyting rekorlarÄ± kÄ±ran Survivor 2017 yarÄ±ÅŸmasÄ±yla ilgili ilginç bir itirafta bulundu.

GÜLBEN ERGEN'E RÖPORTAJ VERDÄ°

YaÅŸanan trajik olaydan sonra çok sayÄ±da haber bültenine konuk olan ve yaÅŸadÄ±klarÄ±yla ilgili açÄ±klamalar yapan Müjdat Gezen, son olarak Gülben Ergen'e bir röportaj verdi.

YaÅŸanan kundaklama olayÄ±ndan sonra Anadolu halkÄ±nÄ±n da kendisine sahip çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Gezen, bir zamanlar öÄŸrencisi olan pek çok ünlü ismin de bizzat merkeze gelerek kendisine destek verdiÄŸini ifade etti.

"SURVÄ°VOR'DA KÄ°MSENÄ°N ÇAKAMADIÄžI BÄ°R ÅžEYÄ° YAKALADIM"

Müjdat Gezen, "Ne okuyorsunuz, neler izliyorsunuz?" sorusuna ise ilginç bir cevap verdi ve Survivor'a yönelik bir izlenimini ÅŸu sözlerle paylaÅŸtÄ±:

"Sapiens'i ve Ä°nsanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± Yitirirken'i okuyorum. Ä°nsanlara ukalalÄ±k gibi geliyor ama ben belgeselciyim. Televizyonda hangi belgesel varsa mutlaka izlerim. 'Survivor'Ä± izliyorum. Survivor'da kimsenin çakamadÄ±ÄŸÄ± bir ÅŸeyi yakalamÄ±ÅŸ gibiyim. Orada erkekler kadÄ±nlardan daha çok dedikodu yapÄ±yor. KÄ±zlar yüzde 50 yapÄ±yorsa erkekler yüzde 100."