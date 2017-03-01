Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 01/03/2017 17:17

Nur YerlitaÅŸ stÃ¼dyoyu terk etti yarÄ±ÅŸmacÄ± aniden yere yÄ±ÄŸÄ±ldÄ±

Nur YerlitaÅŸ

EkranlarÄ±n sevilen moda yarÄ±ÅŸmasÄ± Ä°ÅŸte Benim Stilim'de bugÃ¼n ilginÃ§ bir an yaÅŸandÄ±

TV8'de ekranlara gelen 'Ä°ÅŸte Benim Stilim' yarÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n yeni bölümüne, Bahar Candan ile Deniz Serkanova arasÄ±ndaki tartÄ±ÅŸma damgasÄ±nÄ± vurdu.Ä°kili arasÄ±ndaki tartÄ±ÅŸmaya sinirlenen jüri üyesi Nur YerlitaÅŸ, stüdyoyu terk etti. YaÅŸananlara dayanamayan Deniz'in baygÄ±nlÄ±k geçirmesi üzerine stüdyoda büyük panik yaÅŸandÄ±.Nur YerlitaÅŸ'Ä±n stüdyoya geri dönmesinin ardÄ±ndan açÄ±klama yapan sunucu Öykü Serter, yaÅŸananlarÄ±n büyük bir saygÄ±sÄ±zlÄ±ktan kaynaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

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