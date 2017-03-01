MÃ¼jdat Gezen'den flaÅŸ Survivor itirafÄ±

ÃœnlÃ¼ tiyatrocu MÃ¼jdat Gezen Survivor 2017 hakkÄ±nda bir itirafta bulundu.

YaÅŸanan trajik olaydan sonra çok sayÄ±da haber bültenine konuk olan ve yaÅŸadÄ±klarÄ±yla ilgili açÄ±klamalar yapan Müjdat Gezen, son olarak Gülben Ergen'e bir röportaj verdi. YaÅŸanan kundaklama olayÄ±ndan sonra Anadolu halkÄ±nÄ±n da kendisine sahip çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Gezen, bir zamanlar öÄŸrencisi olan pek çok ünlü ismin de bizzat merkeze gelerek kendisine destek verdiÄŸini ifade etti. Müjdat Gezen, "Ne okuyorsunuz, neler izliyorsunuz?" sorusuna ise ilginç bir cevap verdi ve Survivor'a yönelik bir izlenimini ÅŸu sözlerle paylaÅŸtÄ±: "Sapiens'i ve Ä°nsanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± Yitirirken'i okuyorum. Ä°nsanlara ukalalÄ±k gibi geliyor ama ben belgeselciyim. Televizyonda hangi belgesel varsa mutlaka izlerim. 'Survivor'Ä± izliyorum. Survivor'da kimsenin çakamadÄ±ÄŸÄ± bir ÅŸeyi yakalamÄ±ÅŸ gibiyim. Orada erkekler kadÄ±nlardan daha çok dedikodu yapÄ±yor. KÄ±zlar yüzde 50 yapÄ±yorsa erkekler yüzde 100."