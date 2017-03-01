Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 01/03/2017 21:20

Model Ebru ÅžancÄ± Kutsal topraklara gitti umre yaptÄ±


Sevgilileriyle adÄ±ndan sÄ±kÃ§a sÃ¶z ettiren model Ebru ÅžancÄ±, kutsal topraklardan fotoÄŸraf paylaÅŸtÄ±.

Bir dönem spor, sanat ve iÅŸ dünyasÄ±ndan isimlerle yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± aÅŸklarla adÄ±ndan söz ettiren güzel model Ebru ÅžancÄ±, ElazÄ±ÄŸspor'da top koÅŸturan Alparslan Öztürk ile dünyaevine girerek evinin kadÄ±nÄ± olmuÅŸtu. Evlendikten sonra magazin camiasÄ±ndan elini eteÄŸini çekip sade bir hayat yaÅŸamayÄ± tercih eden ÅžancÄ±, ikiz bebek sahibi olmuÅŸ ve annelik duygusunu tatmÄ±ÅŸtÄ±. Åžimdilerde kendini dine adayan ÅžancÄ±, umreye gitti. Kutsal topraklarda çektirdiÄŸi fotoÄŸrafÄ± sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸan ÅžancÄ±, "Kurban oldugum AllahÄ±m sen herkese nasip et" notunu düÅŸtü.

Ä°ÅŸte ÅžancÄ±'nÄ±n o paylaÅŸÄ±mÄ±:

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