Mustafa Ceceli'nin bu halini gÃ¶renler ÅŸok oldu

ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± Mustafa Ceceli stÃ¼dyoya girip albÃ¼m fotoÄŸraflarÄ± Ã§ektirdi. Havada asÄ±lÄ± kaldÄ±ÄŸÄ± fotoÄŸraflarÄ±nÄ± gÃ¶ren hayranlarÄ± ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±klarÄ±nÄ± dile getirdi.

FotoÄŸraf çekimleri için stüdyoya giren Mustafa Ceceli, havalara hoplarak poz verdi. FotoÄŸraflarÄ±nÄ± birleÅŸtirerek Instagram hesabÄ±ndan paylaÅŸan Mustafa Ceceli'yi havada asÄ±lÄ± görenler gözlerine inanamadÄ±. Ceceli birleÅŸtirdiÄŸi fotoÄŸraflarÄ± Instagram hesabÄ±ndan "FotoÄŸraf çekimleri nasÄ±l mÄ± oluyor ?.. iÅŸte böyle albüm kamera arkasÄ±..." notuyla paylaÅŸtÄ±.