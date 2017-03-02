Poyraz Karayel finalinde dikkat Ã§eken detay dizinin sonunu Ã¶nceden sÃ¶ylemiÅŸti

Kanal D'de Ã‡arÅŸamba gÃ¼nleri ekrana gelen Poyraz Karayel adlÄ± dizi dÃ¼n akÅŸam final bÃ¶lÃ¼mÃ¼yle ekrana veda etti

Kanal D'de ekrana gelen ve baÅŸrollerini Ä°lker Kaleli, Burçin TerzioÄŸlu ve Musa UzunlarÄ±n paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± Poyraz Karayel adlÄ± dizi dün akÅŸam yayÄ±nlanan 82. bölümü ile ekranlara veda etti. Herkesin mutlu sonla bitmesini beklediÄŸi dizi tam aksine vedalarla final yaptÄ±. AyÅŸegül karakterinin ölmesi ve Poyraz karakterinin ise akÄ±l hastanesine yatÄ±rÄ±lmasÄ± dizinin geçmiÅŸ bölümlerindeki bir sahneyi anÄ±msattÄ±. O sahnede Poyraz, Albay amcaya dizinin sonunu açÄ±k ve net anlatmÄ±ÅŸtÄ±. Ä°ÅŸte o sahne: