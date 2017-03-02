Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 02/03/2017 06:39

Poyraz Karayel finalinde dikkat Ã§eken detay dizinin sonunu Ã¶nceden sÃ¶ylemiÅŸti

Poyraz Karayel

Kanal D'de Ã‡arÅŸamba gÃ¼nleri ekrana gelen Poyraz Karayel adlÄ± dizi dÃ¼n akÅŸam final bÃ¶lÃ¼mÃ¼yle ekrana veda etti

Kanal D'de ekrana gelen ve baÅŸrollerini Ä°lker Kaleli, Burçin TerzioÄŸlu ve Musa UzunlarÄ±n paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± Poyraz Karayel adlÄ± dizi dün akÅŸam yayÄ±nlanan 82. bölümü ile ekranlara veda etti. Herkesin mutlu sonla bitmesini beklediÄŸi dizi tam aksine vedalarla final yaptÄ±. AyÅŸegül karakterinin ölmesi ve Poyraz karakterinin ise akÄ±l hastanesine yatÄ±rÄ±lmasÄ± dizinin geçmiÅŸ bölümlerindeki bir sahneyi anÄ±msattÄ±. O sahnede Poyraz, Albay amcaya dizinin sonunu açÄ±k ve net anlatmÄ±ÅŸtÄ±. Ä°ÅŸte o sahne:

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

Hande Soral

Hande Soral dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nde neden gelinlik giymeyeceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±

Bu yÄ±lÄ±n en iyi romantik komedi filmleri arasÄ±nda bÃ¼yÃ¼k ihtimalle olacak olan 'Biz Size DÃ¶neriz'in galasÄ±nda oyuncu Hande Soral Ã¶nemli bir aÃ§Ä±klama yaptÄ±

YiÄŸit Ã–zÅŸener

Oyuncu YiÄŸit Ã–zÅŸener'e dolandÄ±rÄ±cÄ± ÅŸoku

YakÄ±ÅŸÄ±klÄ± oyuncu YiÄŸit Ã–zÅŸener de dolandÄ±rÄ±cÄ±larÄ±n kurbanÄ± oldu


Mustafa Ceceli'nin bu halini gÃ¶renler ÅŸok oldu

ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± Mustafa Ceceli stÃ¼dyoya girip albÃ¼m fotoÄŸraflarÄ± Ã§ektirdi. Havada asÄ±lÄ± kaldÄ±ÄŸÄ± fotoÄŸraflarÄ±nÄ± gÃ¶ren hayranlarÄ± ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±klarÄ±nÄ± dile getirdi.