Oyuncu YiÄŸit Ã–zÅŸener'e dolandÄ±rÄ±cÄ± ÅŸoku

YakÄ±ÅŸÄ±klÄ± oyuncu YiÄŸit Ã–zÅŸener de dolandÄ±rÄ±cÄ±larÄ±n kurbanÄ± oldu

YiÄŸit ÖzÅŸener'in kredi kartÄ±nÄ± kopyalayan dolandÄ±rÄ±cÄ±lar, ABD'den 9 bin liralÄ±k harcama yaptÄ±. ÖzÅŸener'in ÅŸikayeti üzerine savcÄ±lÄ±k olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlattÄ±. ÖzÅŸener'in ifadesine göre olay ÅŸöyle geliÅŸti: 24 Mart 2015'te ünlü oyuncuya, kredi kartÄ±ndan harcama yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±yla ilgili mesajlar gelmeye baÅŸladÄ±. BankayÄ± arayarak iÅŸlemlerin kendisi tarafÄ±ndan yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen ÖzÅŸener'in isteÄŸi üzerine kredi kartÄ± kapatÄ±ldÄ±. Ä°stanbul BiliÅŸim SuçlarÄ± Bürosu'nun yaptÄ±ÄŸÄ± soruÅŸturmada; YiÄŸit ÖzÅŸener'in kredi kartÄ±nÄ±n bilgileri kullanÄ±larak 9 bin lira harcama yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tespit edildi. Bu harcamalar, ABD'de faaliyet gösteren firmalardan yapÄ±ldÄ±. SavcÄ±lÄ±k; ünlü oyuncunun, yurt dÄ±ÅŸÄ±nda gerçekleÅŸtirilen dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k iÅŸlemlerinden dolayÄ± oluÅŸan zararÄ±n giderilmesi için hukuk mahkemesine baÅŸvurmasÄ± gerektiÄŸini belirterek soruÅŸturmayÄ± takipsizlikle sonuçlandÄ±rdÄ±.