Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 02/03/2017 07:47

Hande Soral dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nde neden gelinlik giymeyeceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±

Hande Soral

Bu yÄ±lÄ±n en iyi romantik komedi filmleri arasÄ±nda bÃ¼yÃ¼k ihtimalle olacak olan 'Biz Size DÃ¶neriz'in galasÄ±nda oyuncu Hande Soral Ã¶nemli bir aÃ§Ä±klama yaptÄ±

'Biz Size Döneriz' adlÄ± filmde endüstri mühendisliÄŸi mezunu olan ve iÅŸ bulamayan Lale karakterini canlandÄ±ran Hande Soral ‘ÇalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±m en eÄŸlenceli ekip, en eÄŸlenceli set, en eÄŸlenceli yapÄ±m. Herkesi bekliyoruz’ dedi. Ä°smail Demirci ile evliliÄŸe giden bir iliÅŸkisi olan Soral, kendisine ‘Biz Size Döneriz’ filmindeki gelinlik sahnesini soran basÄ±n mensuplarÄ±na ‘Gelinlik provamÄ±z, bizim bütün sahnelerimizi uçarak çeken, tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±m gördüÄŸüm en hÄ±zlÄ± ve en yetenekli bile diyebileceÄŸim yönetmen DoÄŸa Can Bey, sayesinde çok hÄ±zlÄ±ydÄ±. Anlayamadan, karar veremeden bitti provamÄ±z’ cevabÄ±nÄ± verdi.

Soral, ayrÄ±ca ‘Çok kez gelinlik giydim. Hiçbir ÅŸey hissetmiyorum. GelinliÄŸe karÅŸÄ± hiçbir heyecanÄ±m yok. Herhalde düÄŸünümde de giymeyeceÄŸim. O kadar heyecanÄ±m yok artÄ±k. Gelinlik giymeden bu yaz evleneceÄŸim inÅŸallah diye umut ediyorum’ diye ekledi.

 
Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

YiÄŸit Ã–zÅŸener

Oyuncu YiÄŸit Ã–zÅŸener'e dolandÄ±rÄ±cÄ± ÅŸoku

YakÄ±ÅŸÄ±klÄ± oyuncu YiÄŸit Ã–zÅŸener de dolandÄ±rÄ±cÄ±larÄ±n kurbanÄ± oldu

Poyraz Karayel

Poyraz Karayel finalinde dikkat Ã§eken detay dizinin sonunu Ã¶nceden sÃ¶ylemiÅŸti

Kanal D'de Ã‡arÅŸamba gÃ¼nleri ekrana gelen Poyraz Karayel adlÄ± dizi dÃ¼n akÅŸam final bÃ¶lÃ¼mÃ¼yle ekrana veda etti


Mustafa Ceceli'nin bu halini gÃ¶renler ÅŸok oldu

ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± Mustafa Ceceli stÃ¼dyoya girip albÃ¼m fotoÄŸraflarÄ± Ã§ektirdi. Havada asÄ±lÄ± kaldÄ±ÄŸÄ± fotoÄŸraflarÄ±nÄ± gÃ¶ren hayranlarÄ± ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±klarÄ±nÄ± dile getirdi.