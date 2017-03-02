Hande Soral dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nde neden gelinlik giymeyeceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±

Bu yÄ±lÄ±n en iyi romantik komedi filmleri arasÄ±nda bÃ¼yÃ¼k ihtimalle olacak olan 'Biz Size DÃ¶neriz'in galasÄ±nda oyuncu Hande Soral Ã¶nemli bir aÃ§Ä±klama yaptÄ±

'Biz Size Döneriz' adlÄ± filmde endüstri mühendisliÄŸi mezunu olan ve iÅŸ bulamayan Lale karakterini canlandÄ±ran Hande Soral ‘ÇalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±m en eÄŸlenceli ekip, en eÄŸlenceli set, en eÄŸlenceli yapÄ±m. Herkesi bekliyoruz’ dedi. Ä°smail Demirci ile evliliÄŸe giden bir iliÅŸkisi olan Soral, kendisine ‘Biz Size Döneriz’ filmindeki gelinlik sahnesini soran basÄ±n mensuplarÄ±na ‘Gelinlik provamÄ±z, bizim bütün sahnelerimizi uçarak çeken, tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±m gördüÄŸüm en hÄ±zlÄ± ve en yetenekli bile diyebileceÄŸim yönetmen DoÄŸa Can Bey, sayesinde çok hÄ±zlÄ±ydÄ±. Anlayamadan, karar veremeden bitti provamÄ±z’ cevabÄ±nÄ± verdi.

Soral, ayrÄ±ca ‘Çok kez gelinlik giydim. Hiçbir ÅŸey hissetmiyorum. GelinliÄŸe karÅŸÄ± hiçbir heyecanÄ±m yok. Herhalde düÄŸünümde de giymeyeceÄŸim. O kadar heyecanÄ±m yok artÄ±k. Gelinlik giymeden bu yaz evleneceÄŸim inÅŸallah diye umut ediyorum’ diye ekledi.