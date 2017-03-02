Ã‡izgi film karakterine benzemek isteyen modelin son halini gÃ¶renler ÅŸok oluyor

Ã‡izgi film karakterine benzemek iÃ§in 500 bin TL'ye yakÄ±n para harcayan model Fox, nihayet hayranÄ± olduÄŸu Ariel'in gerÃ§eÄŸi oldu.

HayranÄ± olduÄŸu çizgi film karakterine benzemek için birçok estetik cerrahi operasyon geçiren Fox, en son Ocak ayÄ±nda Türkiye'deydi.

Genital estetik ve organik saç enjeksiyonunu Ä°stanbul'da yaptÄ±rdÄ±!

Genital güzelleÅŸtirme tekniÄŸini Ä°stanbul'da estetik cerrah Bülent Cihantumur'a yaptÄ±ran model, ayrÄ±ca saçlarÄ±na organik saç enjeksiyonu da yaptÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±.

DudaklarÄ±nÄ± kalÄ±cÄ± makyajla kÄ±rmÄ±zÄ± yaptÄ±!

Hayallerindeki çizgi karakteri Ariel'e ulaÅŸabilmek için en son dudaklarÄ±nÄ± kalÄ±cÄ± makyaj ile kÄ±rmÄ±zÄ±laÅŸtÄ±ran Fox, saçlarÄ±nÄ± ÅŸarap kÄ±rmÄ±zÄ±sÄ±na boyattÄ±.

100'den fazla estetik oldu!

26 yaÅŸÄ±ndaki model bu güne kadar 100'den fazla estetik operasyon geçirmiÅŸ. Hedefi ise gerçek hayatta yaÅŸayan bir Disney çizgi film karakteri olmak. Fox, bugüne kadar 500 bin TL'ye yakÄ±n bir bedeli estetik operasyonlara harcamÄ±ÅŸ. Bu operasyonlardan en iddialÄ±sÄ± ise kaburga kemiklerini aldÄ±rarak bel çevresini 30 cm'e düÅŸürmesi olmuÅŸ.