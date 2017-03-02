Poyraz Karayel'in finali Ã§alÄ±ntÄ± Ã§Ä±ktÄ± bakÄ±n o sahne hangi filminmiÅŸ

Kanal D'nin ekranlara veda eden dizisi Poyraz Karayel'in final sahnesinde Bahri Baba'nÄ±n Ã¶lÃ¼mÃ¼ Ã¼nlÃ¼ film The Godfather'Ä±n bire bir aynÄ±sÄ± Ã§Ä±ktÄ±.

Kanal D'nin sevilen dizisi 'Poyraz Karayel' dün ekranlara veda etti. AyÅŸegül'ün ölüp Poyraz'Ä±n delirmesiyle sonlanan dizide Bahri Baba'nÄ±n ölüm sahnesi dikkat çekti. Torunuyla oynarken kalp krizi geçirip ölen Bahri Baba'nÄ±n ölüm sahnesi akÄ±llara The Godfather, Türkçe ismiyle Baba'nÄ±n ölüm sahnesini getirdi. KÄ±zÄ±nÄ± kaybeden Bahri Umman, bu acÄ±dan 10 ay sonra tüm iÅŸlerini oÄŸlu Sadrettin'e bÄ±raktÄ± ve yeni baba Sadrettin oldu. Bahri Umman ise torunuyla bahçede oynarken kalp krizi geçirerek öldü. Dizide Bahri Umman'Ä±n ölüm sahnesinin efsane film The Godfather'da Vito Corleone'nin ölüm sahnesiyle aynÄ± olmasÄ± dikkat çekti.