18 yaÅŸÄ±ndaki hali ÅŸaÅŸÄ±rttÄ± bu fotoÄŸraftaki Ã¼nlÃ¼ bakÄ±n kimmiÅŸ

ÃœnlÃ¼ oyuncu KÄ±vanÃ§ TatlÄ±tuÄŸ'un eÅŸi BaÅŸak Dizer'in 18 yaÅŸÄ±ndaki fotoÄŸrafÄ± basÄ±na sÄ±zdÄ±.

BaÅŸak Dizer, KÄ±vanç TatlÄ±tuÄŸ fanatiklerinin hedef tahtasÄ± oldu. Önce çiftin boÅŸanacaklarÄ± haberleri gündeme gelmiÅŸ, ardÄ±ndan da BaÅŸak Dizer'in yaÅŸÄ±nÄ± küçülttüÄŸü iddialarÄ± ortaya atÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Åžimdi de 1978 doÄŸumlu Dizer'in 18 yaÅŸÄ±nda çekilen bir fotoÄŸrafÄ± sosyal medyada paylaÅŸÄ±ldÄ±. Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre Dizer'in eski halini gören takipçileri 'O bir estetik harikasÄ±' yorumunu yaptÄ±. BaÅŸak Dizer 1980 Ä°stanbul doÄŸumlu. Stilistlik ile ilgili eÄŸitim alarak bu eÄŸitimini tamamladÄ±. Ä°stanbul'da tasarÄ±m bölümünde lisans eÄŸitimini bitiren BaÅŸak Dizer; ayrÄ±ca Mimar Sinan Üniversitesi moda tasarÄ±mÄ± bölümünde eÄŸitim alarak sertifikaya sahip oldu.

BaÅŸak Dizer; moda kariyerini bu ÅŸekilde baÅŸlatmak suretiyle stilistlik kariyerini de dizilerde stil danÄ±ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± yaparak kazandÄ±.TatlÄ±tuÄŸ'un AÅŸk-Ä± Memnu dizisindeki danÄ±ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yaparken aralarÄ±nda iliÅŸki baÅŸlamÄ±ÅŸ ve iki yÄ±l süren iliÅŸkileri sonrasÄ± çift 2016 Åžubat ayÄ±nda Paris'de bir törenle evlendiler.