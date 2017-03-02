Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 02/03/2017 12:49

Ticari kayÄ±p yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemiÅŸti Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± o eleÅŸtirilere yanÄ±t verdi


DÃ¼n "SÃ¶ylemezsem Olmaz" programÄ±na katÄ±lan Niran Ãœnsal hakkÄ±nda yapÄ±lan eleÅŸtirilere cevabÄ± yapÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±.

GeçtiÄŸimiz yÄ±llarda bir karar alarak baÅŸÄ±nÄ± kapatan ancak ticari kayÄ±p yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± gerekçesiyle tekrar açÄ±lan Nisan Ünsal'Ä±n "Kapanmak benim hayatÄ±mda aldÄ±ÄŸÄ±m önemli karardÄ± ama kapanarak sanatçÄ± olunmuyor. Ticari olarak çok ciddi bir kayÄ±p yaÅŸadÄ±k. ÇoÄŸu insan maÄŸdur oldu. Ben yÄ±lda 80 konser veriyordum, peruk takmak da çare olmadÄ±." sözleri eleÅŸtiri almÄ±ÅŸtÄ±. Ünsal, gelen olumsuz yorumlara Instagram hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± bir paylaÅŸÄ±mla cevap verdi. ÅžarkÄ±cÄ±, "Allah'Ä±m sen ne kadar büyüksün. GünahlarÄ±mÄ± parayla satsam alan olmazdÄ±. Ä°nsan neler yaÅŸar? Ben neler yaÅŸadÄ±m? Hiçbir ÅŸeyi tam anlamÄ±yla bilemezsiniz. Ve yine siz, hiçbir ÅŸeyi tam olarak bilmeden beni karalamanÄ±z, iftiraya ve hakarete maruz bÄ±rakmanÄ±z. Ne müthiÅŸ bir ironi deÄŸil mi? Allah; beni günahlarÄ±mdan arÄ±ndÄ±rÄ±yor, sizin sayenizde. Hepinize teÅŸekkür ederim" notunu yazdÄ±.

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