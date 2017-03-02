Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 02/03/2017 14:38

Bodrum MasalÄ± dizisine gÃ¼zel oyuncu dahil oluyor

Bodrum MasalÄ±

Kanal D'nin sevilen dizisi Bodrum MasalÄ±'na gÃ¼zel oyuncu AslÄ±han GÃ¼rbÃ¼z de dahil oluyor

Ünlü oyuncu AslÄ±han Gürbüz, Kanal D’nin sevilen dizisi ‘Bodrum MasalÄ±’nda. Gürbüz, 'Maya' rolüyle ekibe dahil oldu.Kanal D’nin sevilen dizisi “Bodrum MasalÄ±”nda sÄ±r perdesi aralanÄ±yor. Ezgi Åženler’in canlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± AslÄ± karakterinin haftalardÄ±r aranan ama bir türlü izine rastlanamayan annesi, sonunda ortaya çÄ±kacak. Maya adlÄ± o karakteri canlandÄ±racak isimse AslÄ±han Gürbüz olacak.

“Bodrum MasalÄ±”nÄ±n sürprizi bununla sÄ±nÄ±rlÄ± kalmadÄ±. Zeynep ÖzyaÄŸcÄ±lar da bu hafta konuk oyuncu olarak ekranda görünecek.

 
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