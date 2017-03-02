Survivor'dan elenen Sadin her ÅŸeyi tek tek anlattÄ±

Survivor'da geÃ§tiÄŸimiz hafta gÃ¶nÃ¼llÃ¼ler takÄ±mÄ±ndan elenen Sadin elendikten sonra Ã§arpÄ±cÄ± bir aÃ§Ä±klamada bulundu

Survivor yarÄ±ÅŸmasÄ±sÄ± Sadin BakÄ±r en az SMS'i alarak yarÄ±ÅŸmaya veda etti.Pehlivan güreÅŸçisi ve beden eÄŸitimi öÄŸretmeni olan Sadin BakÄ±r, elemenin ardÄ±ndan ilk kez konuÅŸtu.Sadin, Gönüllüler takÄ±mÄ±ndan birçok kiÅŸinin kendisini dÄ±ÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtirken performansÄ±nÄ±n zamanla iyi olmasÄ±na raÄŸmen adÄ±nÄ±n yazÄ±lmasÄ±na ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Adada kalmayÄ± en az hak eden isimlerin Gökhan, Burçak, Elif ve Bulut olduÄŸunu dile getiren Sadin bu yarÄ±ÅŸmacÄ±lardan daha iyi olduÄŸunu açÄ±kladÄ±.Sadin yarÄ±ÅŸmacÄ±larÄ±n hiçbirinin olduÄŸu gibi davranmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, hepsinin yapmacÄ±k olduÄŸunu ve rol yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etti.