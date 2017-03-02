Nazan Ã–ncel 15 kiloyu nasÄ±l verdiÄŸini anlattÄ±

61 yaÅŸÄ±ndaki usta ÅŸarkÄ±cÄ± Nazan Ã–ncel 15 kiloyu nasÄ±l verdiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±

Ünlü sanatçÄ± Nazan Öncel, yeni klip ÅŸarkÄ±sÄ± "Madalyon" ile Yasemin Åžefik'in Best Fm'deki programÄ±na canlÄ± yayÄ±nda telefonla katÄ±lÄ±p samimi açÄ±klamalarda bulundu. Tam 15 kilo veren Nazan Öncel, çÄ±kan haberlerin ardÄ±ndan, nasÄ±l kilo verdiÄŸini anlattÄ±.

'ARTIK TIKANMADAN NEFES ALABÄ°LÄ°YORUM'

Son zamanlarda Nazan Öncel'in 15 kilo verdiÄŸi üzerine çÄ±kan haberleri deÄŸerlendiren Öncel, "Evet 15 kilo verdim. SÄ±rrÄ±m çok basit. Günlük yemek sayÄ±mÄ± düÅŸürdüm. KarabuÄŸday ve kinoa ana besinim oldu. Ara öÄŸünleri hayatÄ±mdan çÄ±kardÄ±m. ArtÄ±k tÄ±kanmadan nefes alabiliyorum. Sahnede dans ederek ÅŸarkÄ± söyleyebiliyorum. DüÅŸünün uzaya bile astronotlar bu iki besini götürmüÅŸ. Biz biraz geç keÅŸfettik." dedi.