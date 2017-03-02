Emina Sandal'a 17 yaÅŸÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± Ã§Ä±lgÄ±nlÄ±k soruldu eÅŸim biliyor dedi

17 yaÅŸÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± evlilikle gÃ¼ndemden dÃ¼ÅŸmeyen Emina Sandal, eÅŸi Mustafa Sandal'Ä±n geÃ§miÅŸiyle ilgili detaylarÄ± bildiÄŸini belirtti.

Åžimdilerde 17 yaÅŸÄ±nda yapmÄ±ÅŸ olduÄŸu evlilikle gündeme gelen Emina Sandal, önceki gün izlemeye gittiÄŸi defilede objektiflere takÄ±ldÄ±. Daha önce '17 yaÅŸÄ±ndayken sevgilisi Alaadin Dulovic ile kaçtÄ±ÄŸÄ± ve ailesinin rÄ±zasÄ± olmadan evlendiÄŸini' açÄ±klayan Sandal, konuyla ilgili sorulara yanÄ±t verdi.GeçmiÅŸi hakkÄ±nda eÅŸi Mustafa Sandal'Ä±n bilgisi olduÄŸunu belirten Emina Sandal, "GeçmiÅŸimde utanÄ±lacak hiçbir ÅŸey yapmadÄ±m. Benim bütün geçmiÅŸimden Mustafa Bey'in bilgisi vardÄ±" ifadelerine yer verdi.