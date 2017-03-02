Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 02/03/2017 16:21

Emina Sandal'a 17 yaÅŸÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± Ã§Ä±lgÄ±nlÄ±k soruldu eÅŸim biliyor dedi


17 yaÅŸÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± evlilikle gÃ¼ndemden dÃ¼ÅŸmeyen Emina Sandal, eÅŸi Mustafa Sandal'Ä±n geÃ§miÅŸiyle ilgili detaylarÄ± bildiÄŸini belirtti.

Åžimdilerde 17 yaÅŸÄ±nda yapmÄ±ÅŸ olduÄŸu evlilikle gündeme gelen Emina Sandal, önceki gün izlemeye gittiÄŸi defilede objektiflere takÄ±ldÄ±. Daha önce '17 yaÅŸÄ±ndayken sevgilisi Alaadin Dulovic ile kaçtÄ±ÄŸÄ± ve ailesinin rÄ±zasÄ± olmadan evlendiÄŸini' açÄ±klayan Sandal, konuyla ilgili sorulara yanÄ±t verdi.GeçmiÅŸi hakkÄ±nda eÅŸi Mustafa Sandal'Ä±n bilgisi olduÄŸunu belirten Emina Sandal, "GeçmiÅŸimde utanÄ±lacak hiçbir ÅŸey yapmadÄ±m. Benim bütün geçmiÅŸimden Mustafa Bey'in bilgisi vardÄ±" ifadelerine yer verdi.

 

 

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