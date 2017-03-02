Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 02/03/2017 16:33

Survivor yarÄ±ÅŸmacÄ±sÄ± Berna'nÄ±n kardeÅŸi bakÄ±n kimmiÅŸ


Survivor Berna'nÄ±n kardeÅŸi Miss Turkey 2013 GÃ¼zellik YarÄ±ÅŸmasÄ±'nda ikinci olan Berrin Keklikler Ã§Ä±ktÄ±.

Survivor yarÄ±ÅŸmacÄ±sÄ± Berna Kekliker'in kardeÅŸi, Miss Turkey 2013 Güzellik YarÄ±ÅŸmasÄ±'nda 2. olan Berrin Keklikler... Berrin Keklikler, 7 Nisan 1994 tarihinde Almanya'da doÄŸdu. Güzellik YarÄ±ÅŸmasÄ±na katÄ±lana kadar Almanya'da yaÅŸadÄ± sonra Ä°stanbul'a yerleÅŸti. 1,77 boyunda olan Berrin Keklikler, 2013 yÄ±lÄ±nda yapÄ±lan Miss Turkey Güzellik YarÄ±ÅŸmasÄ±'nda 2. oldu.

9 KasÄ±m 2013 tarihinde Rusya'da düzenlenen Kainat Güzellik YarÄ±ÅŸmasÄ±'nda Türkiye'yi temsil etti.2014 yÄ±lÄ±nda yapÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± Faruk Aksoy'un yaptÄ±ÄŸÄ± 'ÇÄ±lgÄ±n Dersane Üniversitede' adlÄ± dizide ModacÄ± Nesrin karakterini canlandÄ±rdÄ±. 2015'te Star TV'de sunuculuÄŸunu Murat BaÅŸoÄŸlu'nun yaptÄ±ÄŸÄ± jüri koltuÄŸunda Seyfi DursunoÄŸlu, Nükhet Duru ve Ümit Erdim'in olduÄŸu 'Benzemez Kimse Sana' yarÄ±ÅŸma programÄ±na katÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

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