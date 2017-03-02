GÃ¼lben Ergen'den Deniz Seki hakkÄ±nda Ã§arpÄ±cÄ± aÃ§Ä±klamalar

GÃ¼lben Ergen, hapiste son aylarÄ±nÄ± sayan Deniz Seki'nin isteÄŸi Ã¼zerine Twitter'dan tÃ¼m konuÅŸmalarÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±.

ÅžarkÄ±cÄ± Gülben Ergen, hapiste bulunan meslektaÅŸÄ± Deniz Seki'nin isteÄŸi üzerine duygularÄ±nÄ± Twitter'dan yazdÄ±. Seki, tutuklu bulunduÄŸu cezaevinden çÄ±kmak için gün saydÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. DuygularÄ±nÄ± Gülben Ergen'e anlatÄ±p Twitter'dan yazmasÄ±nÄ± isteyen Deniz Seki, telefon kullanmayÄ± unuttuÄŸunu söylemiÅŸ. Son dönemde popüler olan Snapchat uygulamasÄ±nÄ± da hapishaneden duyan Seki, "Snap ne?" diye Ergen'e sormuÅŸ. 5 Haziran'da tahliye olmayÄ± bekleyen Deniz Seki, Gülben Ergen'e gün saydÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyip "ÅŸarkÄ± söylemeyi çok özledim" demiÅŸ.

Ä°ÅŸte Ergen'in o tweet: