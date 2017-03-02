PÄ±nar AltuÄŸ'un 25 yÄ±l Ã¶nceki halini gÃ¶ren ÅŸok oluyor

ÃœnlÃ¼ dizi oyuncusu PÄ±nar AltuÄŸ, 25 yÄ±l Ã¶nceki fotoÄŸrafÄ±nÄ± paylaÅŸÄ±nca takipÃ§ileri ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±klarÄ±nÄ± yorum yazarak belirtti.

42 yaÅŸÄ±ndaki oyuncu PÄ±nar AltuÄŸ, Instagram'dan 25 yÄ±l önceki halini paylaÅŸtÄ±. Lise yÄ±llarÄ±ndaki haliyle ÅŸimdiki hali arasÄ±nda daÄŸlar kadar fark olan oyuncuyu takipçileri tanÄ±yamadÄ±. PÄ±nar AltuÄŸ paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± fotoÄŸrafÄ±n üzerine pek çok estetik operasyon geçirdiÄŸi için oldukça farklÄ± göründüÄŸünü söyleyen takipçileri "ÅŸimdiki haliyle alakasÄ± yok" dedi.

Ä°ÅŸte PÄ±nar AltuÄŸ'un 25 yÄ±l önceki hali: