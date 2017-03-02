Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 02/03/2017 18:03

Nazan Ã–ncel adeta iÄŸne ipliÄŸe dÃ¶ndÃ¼ iÅŸte ÅŸarkÄ±cÄ±nÄ±n son hali


ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± Nazan Ã–ncel yeni klip ÅŸarkÄ±sÄ±yla gÃ¶renleri kendine hayran bÄ±raktÄ±. 15 kilo birden veren Ã–ncel, nasÄ±l kilo verdiÄŸini anlattÄ±.

Sesiyle herkesi büyüleyen ÅŸarkÄ±cÄ± Nazan Öncel, yeni klip ÅŸarkÄ±sÄ± "Madalyon" ile Yasemin Åžefik'in Best Fm'deki programÄ±na canlÄ± yayÄ±nda telefonla katÄ±lÄ±p samimi açÄ±klamalarda bulundu. Tam 15 kilo veren Öncel, çÄ±kan haberlerin ardÄ±ndan, nasÄ±l kilo verdiÄŸini anlattÄ±. Son zamanlarda Nazan Öncel'in 15 kilo verdiÄŸi üzerine çÄ±kan haberleri deÄŸerlendiren Öncel, "Evet 15 kilo verdim. SÄ±rrÄ±m çok basit. Günlük yemek sayÄ±mÄ± düÅŸürdüm. KarabuÄŸday ve kinoa ana besinim oldu. Ara öÄŸünleri hayatÄ±mdan çÄ±kardÄ±m. ArtÄ±k tÄ±kanmadan nefes alabiliyorum. Sahnede dans ederek ÅŸarkÄ± söyleyebiliyorum. DüÅŸünün uzaya bile astronotlar bu iki besini götürmüÅŸ. Biz biraz geç keÅŸfettik." dedi. Nazan Öncel'in "Madolyon" adlÄ± ÅŸarkÄ±sÄ±na yüksek teknoloji ile klibi çekildi. Müzik dünyasÄ±na yeni bir soluk getiren Nazan Öncel, "90'lÄ± yÄ±llardan bugüne ÅŸarkÄ±larÄ±ma çektirdiÄŸim her klip farklÄ± ve aykÄ±rÄ±ydÄ±. Hatta bir gün Nukhet Duru aradÄ± ÅŸuÅŸuucuÄŸum bu klibi hangi memleket için çektin dedi..."kahkahalar için anÄ±sÄ±nÄ± anlattÄ±.

 Ä°ÅŸte sanatçÄ±nÄ±n son hali: 

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