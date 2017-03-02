Bensu Soral'dan Ã‡aÄŸatay Ulusoy'un yeni aÅŸkÄ±yla ilgili flaÅŸ aÃ§Ä±klama

Oyuncu Bensu Soral 'Ä°Ã§erde' dizisindeki rol arkadaÅŸlarÄ± Ã‡aÄŸatay Ulusoy ve Duygu SarÄ±ÅŸÄ±n aÅŸkÄ± hakkÄ±nda duyduÄŸunu ancak geliÅŸmelerle ilgili hiÃ§bir bilgisi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

BaÅŸrollerini Hande Soral, ÇaÄŸlar ErtuÄŸrul, Bestemsu Özdemir ve FÄ±rat Albayram'Ä±n paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± 'Biz Size Döneriz' filminin galasÄ± önceki gün gerçekleÅŸti. Galada ablasÄ± Hande Soral'Ä± yalnÄ±z bÄ±rakmayan Bensu Soral, 'Ä°çerde' dizisindeki rol arkadaÅŸÄ± ÇaÄŸatay Ulusoy'la ilgili bombayÄ± patlattÄ±.Bensu Soral rol arkadaÅŸÄ± ÇaÄŸatay Ulusoy'un yine aynÄ± dizide rol alan Duygu SarÄ±ÅŸÄ±n'la aÅŸk haberleri ile ilgili, "Ben de duydum ama bilmiyorum. KonuÅŸmadÄ±k. Güzel bir ÅŸey ama. KeÅŸke herkes mutlu olsa. Onlar adÄ±na çok sevindim inÅŸallah mutlu olurlar" diye konuÅŸtu.