Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 03/03/2017 08:44

CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n hayatÄ±nÄ± anlatan Reis'te Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n parasÄ± Ã¶denmedi iddiasÄ±

reis filmi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n hayatÄ±nÄ± konu alan Reis filminin Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± alacaklarÄ±nÄ±n Ã¶denmemesi gerekÃ§esiyle yargÄ±ya baÅŸvurdu

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan’Ä±n hayatÄ±nÄ± konu alan “Reis” filminin çalÄ±ÅŸanlarÄ±, alacaklarÄ±nÄ±n ödenmemesi nedeniyle yargÄ± yoluna baÅŸvurdu. Ä°cra yoluna giden “Reis” filminin çalÄ±ÅŸanlarÄ±ndan ancak 10 kiÅŸinin yargÄ± yoluna baÅŸvurabildiÄŸi, bir kÄ±smÄ±nÄ±n ise yargÄ± masraflarÄ± nedeniyle hakkÄ±nÄ± arayamadÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan’Ä±n hayatÄ±nÄ± konu alan “Reis” filmi, ErdoÄŸan’Ä±n doÄŸum günü olan 26 Åžubat’ta gala yaptÄ±. Galaya ise yönetmenden set çalÄ±ÅŸanlarÄ±na kadar, filmin mutfaÄŸÄ±nda yer alan ekibin katÄ±lmamasÄ± dikkat çekti.

ON BÄ°NLERCE LÄ°RALIK ALACAKLARI VAR!

Odatv, “Reis” filmiyle ilgili yaÅŸananlarÄ± araÅŸtÄ±rdÄ± ve ÅŸu bilgilere ulaÅŸtÄ±: 

“Reis” filminin yapÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± yapan Kafkasör Film Akademisi ve Garantialsat Gayrimenkul YatÄ±rÄ±m A.Åž.’nin çok sayÄ±da set çalÄ±ÅŸanÄ±nÄ±n ücretini ödemediÄŸi ortaya çÄ±ktÄ±.

YapÄ±mcÄ± ÅŸirkete ihtarda bulunan çalÄ±ÅŸanlar, Avukat Ceren KalÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla bu kez icra yoluna gitti. YaklaÅŸÄ±k 10 çalÄ±ÅŸanÄ±n icra yoluna gittiÄŸi, bir kÄ±smÄ±nÄ±n ise yargÄ± masraflarÄ± nedeniyle hakkÄ±nÄ± arayamadÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi. Ä°cra MüdürlüÄŸü’ne yapÄ±lan baÅŸvuruda “Reis” filminin çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n 90 bin TL’den 5 bin TL’ye kadar on binlerce liralÄ±k alacaÄŸÄ±nÄ±n bulunduÄŸu anlaÅŸÄ±ldÄ±.

Kaynak: OdaTV

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