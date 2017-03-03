Arabesk mÃ¼ziÄŸin kralÄ± MÃ¼slÃ¼m GÃ¼rses vefat yÄ±ldÃ¶nÃ¼mÃ¼nde anÄ±lÄ±yor

Arabesk mÃ¼ziÄŸinin kralÄ± MÃ¼slÃ¼m GÃ¼rses hayatÄ±nÄ± kaybediÅŸinin 4. yÄ±lÄ±nda sevdikleri tarafÄ±ndan anÄ±lÄ±yor

Arabesk müziÄŸinin ünlü isimlerinden Müslüm Gürses, vefatÄ±nÄ±n 4'üncü yÄ±lÄ±nda sevenleri tarafÄ±ndan kendi adÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan müzede anÄ±ldÄ±.Memleketi ÅžanlÄ±urfa'da 3 yÄ±l önce açÄ±lan "Müslüm Gürses Müzik ve Sanat Müzesi"nde sanatçÄ±nÄ±n yaÅŸamÄ± boyunca sahnelerde giydiÄŸi kÄ±yafetlerin yanÄ± sÄ±ra müzik aletleri, plak, kaset ve fotoÄŸraflarÄ± ile bal mumundan yapÄ±lmÄ±ÅŸ heykeli yer alÄ±yor.

Gürses'in hayranlarÄ±, müzeyi onun seslendirdiÄŸi ÅŸarkÄ±lar eÅŸliÄŸinde gezme imkanÄ± buluyor.

Müze sorumlusu Zeynep YÄ±lmaz, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, Müslüm Gürses'i vefatÄ±nÄ±n yÄ±l dönümünde andÄ±klarÄ±nÄ± söyledi.

Gürses'in, Türkiye'de sanat camiasÄ±nda önemli bir yere sahip olduÄŸunu belirten YÄ±lmaz, "Bugün müzemiz merhumun hayranlarÄ±nÄ± aÄŸÄ±rlÄ±yor. Gelen ziyaretçiler burada merhumun hem özel kÄ±yafetlerini hem de plaket ve aksesuarlarÄ±nÄ± görme imkanÄ± buluyor." dedi.

Müzeyi ziyaret edenler arasÄ±nda bulunan Mustafa Özgültekin de Gürses'i "kimsesizlerin sesi" olarak tanÄ±mladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Müslüm Baba ÅŸarkÄ±larÄ±yla fakir tabakaya hitap eden bir sanatçÄ±mÄ±zdÄ±. Gürses, yaÅŸamÄ± boyunca hiçbir zaman medyada kendini farklÄ± göstermedi. Her zaman fakir insanlarÄ±n yanÄ±nda oldu. Müzedeki kÄ±yafetlerine baktÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda halktan biri olduÄŸunu görürsünüz. Müslüm Baba her zaman halkla iç içeydi. Bizim içinde Gürses ÅžanlÄ±urfa'nÄ±n mega iftarÄ±ydÄ±." diye konuÅŸtu.

ÇocuÄŸuna Müslüm ismini verdi

Kars'tan gelen AyÅŸe Kaptan, Müslüm Gürses'i çok sevdiÄŸi içir oÄŸluna adÄ±nÄ± verdiÄŸini söyledi.Müzeye ilk kez geldiÄŸini dile getiren Kaptan, "Onu çok seviyoruz. Sevgisi hala yüreÄŸimizde burada onun eÅŸyalarÄ±nÄ± ve fotoÄŸraflarÄ±nÄ± görünce çok duygulandÄ±m. Allah'tan ona rahmet diliyorum" ifadelerini kullandÄ±.Gürses'in Türkiye'de yeri dolmayacak sanatçÄ±lardan olduÄŸuna deÄŸinen Veli Gürkan da "Gürses'in hemÅŸerisi olduÄŸum için gurur duyuyorum. Ölümünün ardÄ±ndan her zaman müzeye gelerek onu anÄ±yoruz." dedi.