AÅŸÄ±rÄ± kaslÄ± bacaklÄ± Bakhar sosyal medyayÄ± sallÄ±yor

Fitness yaptÄ±ÄŸÄ± videolarla adÄ±ndan Ã§okÃ§a sÃ¶z ettiren Bakhar, sosyal medyadan binlerce kiÅŸi tarafÄ±ndan konuÅŸuluyor.

Instagram ve Youtube'da paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± videolar ile de adÄ±ndan sÄ±kça söz ettiren Azerbaycan asÄ±llÄ± UkraynalÄ± Bakhar, tutkusu olduÄŸu fitness sayesinde yüz binlerce takipçiye ulaÅŸtÄ±. Bakhar Nabieva, kaslÄ± bacaklarÄ± ve vücudu ile fitness ailesinin en ünlü isimlerinden birisi. Sosyal medyada fitness paylaÅŸÄ±mlarÄ± yapan Bakhar, mükemmel bir vücuda sahip ancak aÅŸÄ±rÄ± kaslÄ± bacaklarÄ± fitness dünyasÄ±nda eleÅŸtiriler de alÄ±yor.