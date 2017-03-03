Survivor Yunus GÃ¼nÃ§e'den ÅŸok itiraf bakÄ±n hangi yarÄ±ÅŸmacÄ±yla sevgiliymiÅŸ

TV 8'de yayÄ±nlanan Survivor'un geÃ§en yÄ±la damgasÄ± vuran yarÄ±ÅŸmacÄ± Yunus GÃ¼nÃ§e, Berna Ã–ztÃ¼rk ile eskiden sevgili olduklarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

'Survivor 2016'da baÅŸarÄ±lÄ± bir performans sergileyen Yunus Günçe, "Sizin arkadaÅŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±z çok eskiye dayanÄ±yor" sözlerine, "Çok büyük bomba var. Åžimdi tüm Türkiye'ye çok güzel bir ÅŸey açÄ±klayacaÄŸÄ±z. Berna Öztürk benim eski çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±m. Haliyle ben de onun eski çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±yÄ±m. Çünkü o zaman çok küçüktük ve çÄ±kÄ±lÄ±yordu. Uzun zaman oldu, 15 yÄ±lÄ± rahat vardÄ±r" karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± verdi.'Eski sevgiliden arkadaÅŸ olmaz' önermesine katÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Günçe, "O zaman bir müzik televizyonunda VJ'im. Bir stadyumda Metellica konseri vardÄ±. Arkamdan 'Yunus' diye bir ses geldi. Döndüm, Berna'nÄ±n kafasÄ±nda bir taç var. 'Seninle bir ÅŸey konuÅŸmam lazÄ±m. Ben uzaydan geldim. Bir gün burada kalacaÄŸÄ±m. Bana dünyada en sevdiÄŸiniz insanÄ± bearberinde getirebilirsiniz dediler. Ben de seni götürmek istiyorum' dedi. 'Götür beni gittiÄŸin yere' ÅŸarkÄ±sÄ±nÄ± söyledim. Sevgili olduk. Sonra aklÄ± baÅŸÄ±na geldi, büyüdü, beni terk etti. Eski sevgiliyle arkadaÅŸ olur. BazÄ± sevgililerden arkadaÅŸ olmaz, sebebi de ayrÄ±lÄ±ÅŸ biçimidir. Ben bu kÄ±zla nasÄ±l arkadaÅŸ olmayayÄ±m?" ifadelerini kullandÄ±. Bu sözler üzerine programÄ±n yorumcusu Hakan HatipoÄŸlu, "Bunlar tekrar sevgili olurlar. Yunus baya yürüyor ÅŸu an" ÅŸeklinde espiri yaptÄ±.