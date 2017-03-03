Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 03/03/2017 13:08

Elenirsem niÅŸanlÄ±m bana evlenme teklifi edecekti dedi Hadise'den balayÄ±nÄ± kaptÄ±


'O Ses TÃ¼rkiye'de bir ilk yaÅŸandÄ±. YarÄ±ÅŸmacÄ± Gamze Dursun Ã§apraz dÃ¼elloda elenince niÅŸanlÄ±sÄ±yla iddiaya girdiklerini belirterek "elenirsem niÅŸanlÄ±m bana evlenme teklifi edecekti" dedi. Hadise, ikili iÃ§in balayÄ± sÃ¶zÃ¼ verdi.

"O Ses Türkiye" adlÄ± yarÄ±ÅŸmada dün akÅŸam ilginç anlar yaÅŸandÄ±. Çapraz düellolarda elenen Gamze Dursun niÅŸanlÄ±sÄ±yla iddiaya girdiÄŸini söyledi. Dursun, "elenirsem niÅŸanlÄ±m bana evlenme teklifi" edecek diyerek niÅŸanlÄ±sÄ±nÄ± sahneye davet etti.Gamze Dursun'un isteÄŸi üzerine evlenme teklifi eden niÅŸanlÄ±sÄ± diz çöküp "benimle evlenir misin" dedi. YarÄ±ÅŸmacÄ±nÄ±n evlenme teklifi almasÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda çok duygulanan Hadise, ikili için büyük bir jest yaptÄ±. Hadise "BalayÄ±nÄ±z benden, nereyi isterseniz yardÄ±mcÄ± olacaÄŸÄ±m" diyerek ikiliyi sevindirdi.

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