Megastar Tarkan New York'u salladÄ±

Megastar Tarkan New York'ta Hammerstein konser salonundaki ilk konserinde 3500 kiÅŸiye mÃ¼zik ziyafeti yaÅŸattÄ±

Megastar Tarkan’Ä±n 2-3 Mart tarihlerinde New York’ta Manhattan Center StüdyolarÄ±’nda bulunan Hammerstein konser salonunda, 5 Mart’ta ise Los Angeles’ta ÅŸehrin merkezinde yer alan, The Novo’da, vereceÄŸi konserler serisi için start verdi.

Megastar, biletleri satÄ±ÅŸa çÄ±ktÄ±ktan çok kÄ±sa bir süre sonra tükenen Amerika konserlerinin ilk ayaÄŸÄ± olan New York’ta dünyaca ünlü sanatçÄ±larÄ±n sahne aldÄ±ÄŸÄ± Hammerstein konser salonundaki ilk gecesinde konsere yoÄŸun ilgi gösteren, Amerika’da yaÅŸayan Türk sevenlerinin yanÄ± sÄ±ra Rusya, Meksika ve Ä°ran’dan da sevenleri ile bir araya geldi.

Megastar “AcÄ±mayacak” ÅŸarkÄ±sÄ± ile sahneye çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± gecede “KÄ±r Zincirlerini”, “ÅžÄ±kÄ±dÄ±m”, “Dudu”, “Öp”, “Touch”, “Come Closer”, “Bounce” gibi çok sevilen Türkçe ve Ä°ngilizce ÅŸarkÄ±larÄ±nÄ± salonu dolduran sevenleri ile birlikte söyledi.

Tarkan’Ä±n Amerika’daki ilk seri konserlerini gerçekleÅŸtiren, Amerika merkezli SM Production Group Genel Müdürü Åžengül OÄŸuz, “1 yÄ±ldÄ±r bu konserler için çok kalabalÄ±k bir ekip olarak çalÄ±ÅŸÄ±yoruz. Biletler satÄ±ÅŸa çÄ±ktÄ±ktan kÄ±sa bir süre sonra tükendi ve izleyiciler arasÄ±nda birçok farklÄ± ülkeden izleyici vardÄ±. Ancak salonu Tarkan’Ä±n çoÄŸunlukla Rusya, Meksika ve Ä°ran’dan sevenleri doldurdu.” dedi.