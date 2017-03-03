Poyraz Karayel ekibi veda yemeÄŸinde buluÅŸtu

Kanal D'nin sevilen dizisi Poyraz Karayel final bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n ardÄ±ndan tÃ¼m ekip ve oyuncularÄ±yla veda yemeÄŸinde buluÅŸtu

Poyaz Karayel dizisi geçtiÄŸimiz ÇarÅŸamba yayÄ±nlanan final bölümü ile ekrana veda etti. Dizi ekibi ve tüm oyuncular düzenlenen veda yemeÄŸinde bir araya geldi.

Dizide baba-oÄŸul karakterini canlandÄ±ran Ataberk Mutlu ve Ä°lker Kaleli böyle poz verdi.

Dizinin finalinde AyÅŸegül'ü bÄ±çaklayarak öldüren Nevra karakterine hayat veren Ayla Aksel, Burçin TerzioÄŸlu ile yer aldÄ±ÄŸÄ± bu kareyi 'GüzelliÄŸimle veda yemeÄŸinde' notuyla paylaÅŸtÄ±.