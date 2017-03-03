MÃ¼slÃ¼m GÃ¼rses'in bilinmeyen hayat hikayesi bakÄ±n gerÃ§ek soyadÄ± neymiÅŸ

Arabesk mÃ¼ziÄŸin usta ismi MÃ¼slÃ¼m GÃ¼rses vefatÄ±nÄ±n 4. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde anÄ±lÄ±yor

Müslüm Gürses'i kaybediÅŸimizin 4. yÄ±lÄ±nda müziÄŸimizin bu efkarlÄ± ve öfkeli sesini bilinmeyen yönleri hayranlarÄ±nÄ± ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±yor.

ÅžANLIURFA'DA DÜNYAYA GELDÄ°

Gerçek adÄ± Müslüm AkbaÅŸ olan Müslüm Gürses, 7 MayÄ±s 1953'te ÅžanlÄ±urfa'nÄ±n Halfeti ilçesinin FÄ±stÄ±közü köyünde, tarÄ±m iÅŸçileri Mehmet ve Emine AkbaÅŸ çiftinin ilk çocuÄŸu olarak dünyaya geldi.

15 YAÅžINDAYKEN ÇAY BAHÇESÄ°NDE...

Ä°lkokuldan sonra eÄŸitime devam edemeyen Gürses, terzilik öÄŸrenmesini isteyen babasÄ±nÄ±n karÅŸÄ± çÄ±kmasÄ±na raÄŸmen 15 yaÅŸÄ±nda Adana'da bir aile çay bahçesinde düzenlenen ses yarÄ±ÅŸmasÄ±na katÄ±larak, birinci oldu. ''Ä°ÅŸler iyi gitmediÄŸi için'' çay bahçesinde türkü söylemeyi bÄ±rakan Gürses, terzi ve ayakkabÄ± tamir atölyesinde çalÄ±ÅŸmaya devam etti. Adana'daki bir gazinoda yeniden türkü söylemeye baÅŸlayan sanatçÄ±, mikrofonu bir daha bÄ±rakmadÄ±. Müslüm Gürses, aile çay bahçelerinin yanÄ± sÄ±ra Adana'da pavyonlarda sahne aldÄ±.

BABASI ANNESÄ°NÄ° ÖLDÜRDÜ

Åžöhret basamaklarÄ±nÄ± tÄ±rmanmak için hazÄ±rlanan Müslüm Gürses, o günlerde annesi Emine ile kardeÅŸi Ahmet'i topraÄŸa verdi. Öldürülen annesinin katili babasÄ± Mehmet AkbaÅŸ'tÄ±. Müslüm Gürses, cezaevine giren babasÄ±yla bir daha görüÅŸmedi. SanatçÄ±, hayatÄ±nÄ±n bu noktasÄ±yla ilgili hiçbir zaman konuÅŸmak istemedi. Müslüm Gürses'in cezaevinden çÄ±kan babasÄ± ÅžanlÄ±urfa'da kendisine yeni bir hayat kurdu.

ÖLDÜÄžÜ DÜÅžÜNÜLDÜ

Gürses'in, 1978 yÄ±lÄ±nda Tarsus'tan Adana'ya dönerken geçirdiÄŸi trafik kazasÄ±nda, kendisinin içinde bulunduÄŸu otomobili kullanan sürücü öldü. ÖldüÄŸü düÅŸünülen Müslüm Gürses hastanede yaÅŸama tutundu. HayatÄ± boyunca izlerini taÅŸÄ±yacaÄŸÄ± kazada Gürses'in alnÄ± ciddi biçimde zedelendi ve baÅŸÄ±na beynini koruyacak plaka takÄ±ldÄ±. Bu kazadan dolayÄ± koku alma duyusunu neredeyse tamamÄ±yla yitirdi. Ä°ÅŸitme duyusu da ciddi biçimde zarar gördü.

SÄ°NEMAYA 'Ä°SYANKAR'LA BAÅžLADI

Sinemaya ilk kez 1979 yÄ±lÄ±nda çekilen ''Ä°syankar'' filmiyle baÅŸlayan Gürses, dönemin ÅŸarkÄ±lÄ± filmlerine uygun bir çok uzun metrajlÄ± filmde rol aldÄ±.

''Adam öldürmeye hazÄ±rÄ±m ama cinayet iÅŸleyemem'', ''Yumurtaya can veren Allah'Ä±m yeÅŸil biberi nasÄ±l yarattÄ±n?'' gibi repliklerin de olduÄŸu bu filmlerde Müslüm Gürses, suça sürüklenen, alkolizmin bataÄŸÄ±na saplanmÄ±ÅŸ gençleri, acÄ± dolu hayat hikayelerini canlandÄ±rdÄ±. Kariyerinin son döneminde de bir çoÄŸu komedi türündeki filmde, yardÄ±mcÄ± oyuncu olarak göründü.

MUHTEREM NUR Ä°LE EVLENDÄ°

Müslüm Gürses'in, sinema oyuncusu Muhterem Nur ile birlikteliÄŸi, kendisi için dönüm noktasÄ± oldu. 1982 yÄ±lÄ±nda Adana turnesinde ilk tanÄ±ÅŸmalarÄ±nda, ''Sahneye ilk kim çÄ±kacak'' kavgasÄ± eden çiftin yollarÄ±, bir daha ayrÄ±lmadÄ±. Gürses, ''EsrarlÄ± gözler'' isimli ÅŸarkÄ±sÄ±nÄ± Muhterem Nur için beslediÄŸi söylendi. Muhterem Nur ise eÅŸinin isteÄŸiyle sanat yaÅŸamÄ±nÄ± sonlandÄ±rÄ±rken, Müslüm Gürses'in en büyük destekçisi oldu.

Kendisine yönelik ''ÅžarkÄ±larÄ± insanlarÄ± umutsuzluÄŸa sevk ediyor'' eleÅŸtirilerine, ''Ne demiÅŸiz biz, bugün batarsa güneÅŸ yarÄ±n yeniden doÄŸar'', ''Ä°nsanÄ±n hayatÄ±nda neÅŸenin yeri olduÄŸu kadar hüznünde yeri olacaktÄ±r'' diyerek bu görüÅŸe karÅŸÄ± çÄ±ktÄ±.

YÄ±llardÄ±r kimsenin bilmediÄŸi 'AkbaÅŸ' soyadÄ± Müslüm Gürses'in mezar taÅŸÄ±na yazÄ±ldÄ±

TARZININ DIÅžINA ÇIKTI

Müslüm Gürses, kendisine saygÄ± ve sevgiyle yaklaÅŸan yeni dinleyici kitlesiyle, ''Rock Ä°stanbul 2004'' festivalinin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu açÄ±k hava konserleriyle biraraya geldi.

Yazar Murathan Mungan'la ' 'AÅŸk Tesadüfleri Sever'' isimli albüme imza atan Müslüm Gürses, bu albümde, Mungan'Ä±n Türkçe sözler yazdÄ±ÄŸÄ±, David Bowie'den Garbage grubuna, Leonard Cohen'den Björk'e birçok yabancÄ± müzisyenin bestesini baÅŸarÄ±yla seslendirdi.