Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 03/03/2017 15:07

Survivor'dan elendi ama Ä°lhan MansÄ±z Ã¶fkesi dinmedi

Berna Ã–ztÃ¼rk

Survivor 2017 yarÄ±ÅŸmasÄ±ndan iki hafta Ã¶nce elenen Berna Ã–ztÃ¼rk, takÄ±m arkadaÅŸÄ± Ä°lhan MansÄ±z'Ä± hedef alÄ±yor

TV8'de ekranlara gelen 'Survivor Panorama' programÄ±na katÄ±lan Berna Öztürk, genel performans tablosunda 7'inci sÄ±raya gerileyen Ä°lhan MansÄ±z'Ä±n performansÄ± hakkÄ±nda konuÅŸtu.

Eski takÄ±m arkadaÅŸÄ±nÄ± eleÅŸtiren Berna, "Biraz daha az muhabbet, daha çok iÅŸ. Ä°lhan aslÄ±nda iyi bir yarÄ±ÅŸmacÄ±ydÄ±. Åžimdiye kadar önlerde götürüyordu, bu hafta Sema'yla birlikte geride kaldÄ±" ifadelerini kullandÄ±.

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