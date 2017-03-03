Ã‡aÄŸla Åžikel veda ederken gÃ¶zyaÅŸlarÄ±na boÄŸuldu

'Her Åžey Dahil' programÄ±nÄ±n sunucularÄ±ndan olan gÃ¼zel model Ã‡aÄŸla Åžikel programa veda ederken gÃ¶zyaÅŸlarÄ±na hakim olamadÄ±

'Her Åžey Dahil' programÄ±nda, 6 Mart Pazartesi gününden itibaren ÇaÄŸla ve AliÅŸan'Ä±n yerine Perihan SavaÅŸ sunuculuk görevini üstlenecek. Ä°zleyenleri ÅŸaÅŸÄ±rtan bayrak deÄŸiÅŸiminin canlÄ± yayÄ±n sÄ±rasÄ±nda gerçekleÅŸmesi de dikkati çekti.AliÅŸan ve ÇaÄŸla ÅžÄ±kel'in konuÄŸu olan Türk SinemasÄ±'nÄ±n efsane isimlerinden Perihan SavaÅŸ, programÄ±n iki eski sunucusuna teÅŸekkür etti.AliÅŸan'dan ikinci sürpriz geldi. Ünlü türkücü, bugün çÄ±kan ÅŸarkÄ±sÄ± 'Uslu Dururum'u veda programÄ±nda söyledi.