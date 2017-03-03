Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 03/03/2017 18:46

Ã‡aÄŸla Åžikel veda ederken gÃ¶zyaÅŸlarÄ±na boÄŸuldu

Ã‡aÄŸla Åžikel

'Her Åžey Dahil' programÄ±nÄ±n sunucularÄ±ndan olan gÃ¼zel model Ã‡aÄŸla Åžikel programa veda ederken gÃ¶zyaÅŸlarÄ±na hakim olamadÄ±

'Her Åžey Dahil' programÄ±nda, 6 Mart Pazartesi gününden itibaren ÇaÄŸla ve AliÅŸan'Ä±n yerine Perihan SavaÅŸ sunuculuk görevini üstlenecek. Ä°zleyenleri ÅŸaÅŸÄ±rtan bayrak deÄŸiÅŸiminin canlÄ± yayÄ±n sÄ±rasÄ±nda gerçekleÅŸmesi de dikkati çekti.AliÅŸan ve ÇaÄŸla ÅžÄ±kel'in konuÄŸu olan Türk SinemasÄ±'nÄ±n efsane isimlerinden Perihan SavaÅŸ, programÄ±n iki eski sunucusuna teÅŸekkür etti.AliÅŸan'dan ikinci sürpriz geldi. Ünlü türkücü, bugün çÄ±kan ÅŸarkÄ±sÄ± 'Uslu Dururum'u veda programÄ±nda söyledi.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

O Ses TÃ¼rkiye

O Ses TÃ¼rkiye ÅŸampiyonu belli oluyor iÅŸte Ã§eyrek finale kalan yarÄ±ÅŸmacÄ±lar

TV8 kanalÄ±ndan ekrana gelen O Ses TÃ¼rkiye adlÄ± yarÄ±ÅŸmada Ã§eyrek finale yÃ¼kselen yarÄ±ÅŸmacÄ±lar belli oldu

Berna Ã–ztÃ¼rk

Survivor'dan elendi ama Ä°lhan MansÄ±z Ã¶fkesi dinmedi

Survivor 2017 yarÄ±ÅŸmasÄ±ndan iki hafta Ã¶nce elenen Berna Ã–ztÃ¼rk, takÄ±m arkadaÅŸÄ± Ä°lhan MansÄ±z'Ä± hedef alÄ±yor

MÃ¼slÃ¼m GÃ¼rses

MÃ¼slÃ¼m GÃ¼rses'in bilinmeyen hayat hikayesi bakÄ±n gerÃ§ek soyadÄ± neymiÅŸ

Arabesk mÃ¼ziÄŸin usta ismi MÃ¼slÃ¼m GÃ¼rses vefatÄ±nÄ±n 4. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde anÄ±lÄ±yor