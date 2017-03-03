Hanife'den eski damat adayÄ± Serkan'a gÃ¶nderme

Hanife, Ä°zmir sokaklarÄ±nÄ± birbirine kattÄ±. Arabada dinlediÄŸi "DÃ¶nmek iÃ§in bin Ã§are yol arÄ±yormuÅŸsun... Ä°stemem artÄ±k geriye dÃ¶nme!" sÃ¶zlerinin geÃ§tiÄŸi Sezen Aksu ÅŸarkÄ±sÄ±yla eski sevgilisi Serkan'a gÃ¶nderme yaptÄ±.

Ünlü gelin adayÄ± olarak tüm Türkiye'de ün kazanan Hanife Gürdal, izdivaça kesin olarak veda edip, Ä°zmir'e baba evine dönmüÅŸtü. Ä°zmir'de direksiyon baÅŸÄ±na geçen Hanife, deÄŸme ÅŸoförlere taÅŸ çÄ±karÄ±rcasÄ±na Ä°zmir sokaklarÄ±nda yol aldÄ±.

Ä°ÅŸte Hanife'nin o paylaÅŸÄ±mÄ±: