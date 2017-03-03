Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 03/03/2017 20:42

GenÃ§ yÄ±ldÄ±z Ariel Winter gecelikle mi gece gezmesine Ã§Ä±ktÄ±


AmerikalÄ± 19 yaÅŸÄ±ndaki yÄ±ldÄ±zÄ±n geceliÄŸe benzer saten bir elbiseyle dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± sÃ¶yleniyor ancak giydiÄŸinin gecelik olup olmadÄ±ÄŸÄ± hala merak konusu.

AmerikalÄ± genç oyuncu Ariel Winter, geceliÄŸe benzeyen kÄ±yafetiyle tüm dikkatleri üzerine çekti. 'The Modern Family' dizisiyle ünlenen 19 yaÅŸÄ±ndaki genç oyuncu Ariel Winter, önceki akÅŸam arkadaÅŸlarÄ±yla çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± gece gezmesinde objektiflere takÄ±ldÄ±. ArkadaÅŸlarÄ±yla eÄŸlendikten sonra görüntülenen genç yÄ±ldÄ±z, uzun çizmesi ve geceleÄŸi andÄ±ran saten elbisesiyle tüm bakÄ±ÅŸlarÄ± üzerinde topladÄ±.

Ä°ÅŸte Ariel Winter'in o kÄ±yafeti:

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