Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 04/03/2017 07:06

VatanÄ±m Sensin'de Cevdet vurulacak mÄ± 18. bÃ¶lÃ¼m fragmanÄ± yayÄ±nlandÄ±

VatanÄ±m Sensin

VatanÄ±m Sensin'in geÃ§tiÄŸimiz PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ ekrana gelen bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n ardÄ±ndan dizinin 18. bÃ¶lÃ¼m fragmanÄ± yayÄ±nlandÄ±

Kanal D'nin ilgiyle izlenen dizisi VatanÄ±m Sensin'de sürpriz geliÅŸmeler yaÅŸanmaya devam ediyor. 

VatanÄ±m Sensin dizisinin yeni bölümünde neler olacak

Yakup'un kargo teÅŸkilatÄ±ndan aldÄ±ÄŸÄ± bilgiye göre Ä°tilaf Devletleri Ä°zmir'e çok titiz bir casus gönderir. Ä°zmir'e gelen gizemli kiÅŸi ise Tevfik ile bir anlaÅŸma yapar. EÅŸref PaÅŸa'nÄ±n yerine geçmesinin uygun olduÄŸuna karar verir. Tevfik bu teklife nasÄ±l cevap verecek? Mustafa Kemal PaÅŸa ve OsmanlÄ± taraflarÄ±, Ali Kemal'in sesleniÅŸiyle tek gaye altÄ±nda toplanÄ±r. General Cevdet ise Tevfik'i Ä°zmir'den sürmek için hazÄ±rlanÄ±r. Tevfik'in içindeki öfke gün geçtikçe artar ve Cevdet'i öldürmek için uygun zamanÄ± bekler. Azize ise Tevfik ile evlenmek istediÄŸini tekrardan dile getirir ve Cevdet'e tavrÄ±nÄ± en keskin ÅŸekilde göstermeyi amaçlar.Mehmet ise General Cevdet'in tüm yaptÄ±klarÄ± için bir son vermek ister. Mehmet2in bu saldÄ±rÄ±sÄ± sonucu General Cevdet ölecek mi?

 

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