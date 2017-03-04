Asena Atalay direk dansÄ± iddialarÄ±na yÃ¶nelik ilk kez konuÅŸtu

Asena Atalay eski eÅŸi Caner Erkinâ€™in direk dansÄ± iddialarÄ±nÄ± reddedip aÃ§Ä±klama yaptÄ±

Habertürk Gazetesi'nin haberine göre Asena Atalay, eski eÅŸi Caner Erkin’in striptiz kulüplerde direk dansÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± ÅŸeklindeki iddiasÄ±na ilk kez cevap verdi.KuruçeÅŸme’deki bir kafeden çÄ±karken sunucu, oÄŸlunun velayetini almak için kendisine dava açan eski eÅŸi Caner Erkin’in iddialarÄ±nÄ± kabul etmeyip “Türkiye’de striptiz kulüp mü var? Böyle iddia olur mu?” sözleriyle kendisini savundu.

LAMBORGHÄ°NÄ° OUT TAKSÄ° Ä°N

Caner Erkin’le evli olduÄŸu dönemde Lamborghini, Porsche gibi milyon dolarlÄ±k otomobillerle magazin sayfalarÄ±nÄ± süsleyen Asena Atalay, taksi ve toplu taÅŸÄ±maya geçiÅŸ yaptÄ±.KuruçeÅŸme’de taksiye binerken görüntülenen medyatik güzel, sosyal medyada yaptÄ±ÄŸÄ±, “TrafiÄŸe kesin çözüm” notlu paylaÅŸÄ±mda ise metroya da binmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± takipçilerine duyurdu.