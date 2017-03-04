ÃœnlÃ¼ iÅŸ adamÄ± Ali AÄŸaoÄŸlu o sÃ¶zleri duyunca gÃ¶zyaÅŸlarÄ±nÄ± tutamadÄ±

UludaÄŸ'da kÄ±zÄ± Sena AÄŸaoÄŸluâ€™nun kÄ±na gecesi Ã¶ncesi Ã¶ncesi Ali AÄŸaoÄŸlu'na dÃ¼zenlenen doÄŸum gÃ¼nÃ¼ sÃ¼rprizinde AÄŸaoÄŸlu gÃ¶zyaÅŸlarÄ±na hakim olamadÄ±

Kendisi için hazÄ±rlanan videoda annesini izlerken gözyaÅŸlarÄ±nÄ± tutamayan Ali AÄŸaoÄŸlu, daha sonra erkekler için düzenlenen eÄŸlencede horon tepti.

GeçtiÄŸimiz aylarda ÇÄ±raÄŸan SarayÄ±'nda yapÄ±lan düÄŸün töreniyle dünya evine giren AÄŸaoÄŸlu Yönetim Åžirketler Grubu Yönetim Grubu BaÅŸkanÄ± Ali AÄŸaoÄŸlu'nun kÄ±zÄ± Sena AÄŸaoÄŸlu ve BursalÄ± iÅŸ adamÄ± Koray KÄ±rcal'Ä±n UludaÄŸ’daki kÄ±na gecesi sürpriz partiye ev sahipliÄŸi yaptÄ±.

AÄŸaoÄŸlu My Mount Otelde 2 bine yakÄ±n akrabasÄ± için ikinci düÄŸün organizasyonu gerçekleÅŸtiren Ali AÄŸaoÄŸlu'na kayak pistinde kayak ve snowboard öÄŸretmenleri tarafÄ±ndan meÅŸaleli ve pankartlÄ± görsel bir ÅŸölen düzenlendi.

Renkli görüntülere sahne olan ÅŸovun sonunda konuÅŸan AÄŸaoÄŸlu, “Benim için çok farklÄ± oldu. Çok sevdiÄŸim kayak hocalarÄ± gerçekten sürpriz yapmÄ±ÅŸlar, çok teÅŸekkür ederim. DaÄŸÄ±n asÄ±l emekçileri onlar. Bu ikinci düÄŸünü tamamen AÄŸaoÄŸlu akrabalarÄ± ile birlikte yapacaÄŸÄ±z.

AsÄ±l düÄŸünü 24 AralÄ±k'ta yapmÄ±ÅŸtÄ±k. Maalesef mekandan dolayÄ± hiçbir akrabamÄ± çaÄŸÄ±ramamÄ±ÅŸtÄ±m. Åžimdi ise onlarla 2 gün 2 gece ikinci düÄŸünü yapacaÄŸÄ±z. DamadÄ±m Koray müebbete mahkum oldu. Çift dikiÅŸ nikah yapmÄ±ÅŸ olduk. Daha da kurtuluÅŸ yok demektir” dedi.

Daha sonra kÄ±na gecesinin düzenleneceÄŸi salonda kendisi için hazÄ±rlanan pastayÄ± kesen Ali AÄŸaoÄŸlu, hazÄ±rlanan videoda annesinin kendisi için söyledikleri cümlelerde gözleri doldu. Kaç yaÅŸÄ±na girdiniz sorusuna 22 diye cevap veren AÄŸaoÄŸlu, “SevildiÄŸimi biliyordum. Ama bu duygu daha farklÄ± bir ÅŸey. BabamÄ± kaybettim. Annem benim tek varlÄ±ÄŸÄ±m” derken tekrar gözyaÅŸlarÄ±na hakim olamadÄ±.