Ä°kbar GÃ¼rpÄ±nar'dan ÅŸok aÃ§Ä±klama Onlar yatak odalarÄ±na kamera yerleÅŸtirmekten hoÅŸlanÄ±r

Sunucu Ä°kbal GÃ¼rpÄ±nar katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± programda, kendisiyle ilgili Ã§Ä±kan "CumhurbaÅŸkanÄ±'nÄ±n cariyesi de olurum" sÃ¶zlerine karÅŸÄ±lÄ±k FETÃ–'yÃ¼ hedef aldÄ±. Ã–rgÃ¼tÃ¼n kendisini Ã¶lÃ¼m listesine eklediÄŸini aÃ§Ä±klayan GÃ¼rpÄ±nar, ,"Onlar yatak odalarÄ±na kamera yerleÅŸtirmekten Ã§ok hoÅŸlanÄ±rlar" dedi.

Samsun'un Atakum Belediyesi tarafÄ±ndan BüyükÅŸehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde 'KadÄ±nlar Günü ProgramÄ± ve Mutlu KadÄ±n Mutlu Türkiye FotoÄŸraf Sergisi açÄ±ldÄ±. Atakum Belediye BaÅŸkanÄ± Ä°shak TaÅŸçÄ± ile eÅŸi Fatma TaÅŸçÄ±'nÄ±n da katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± açÄ±lÄ±ÅŸa özel konuk olarak davet edilen sunucu Ä°kbal GürpÄ±nar, burada yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, FETÖ terör örgütünü kastederek, internette kendisiyle ilgili uygunsuz paylaÅŸÄ±mlar yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. "Onlar yatak odalarÄ±na kamera yerleÅŸtirmekten çok hoÅŸlanÄ±rlar" dedi.

"BEN CUMHURBAÅžKANININ CARÄ°YESÄ° OLMAYA HAZIRIM" DEMÄ°ÅžÄ°M

GürpÄ±nar, "Ben, 'CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ± arzulayan kadÄ±nÄ± en iyi ben bilirim. Zevcesi ve cariyesi olmaya razÄ±yÄ±m' demiÅŸim. Ä°nternette baktÄ±m, milyonlarca paylaÅŸÄ±m var. Önce gözlerime inanamadÄ±m. Ä°lk lafÄ±m 'Hasbinallah ve Nimel Vekil' oldu. Bunu yapanlarÄ±n kim olduÄŸunu bildiÄŸim için, onlar yatak odalarÄ±na kamera yerleÅŸtirmekten çok hoÅŸlanÄ±rlar. Yeni Akit gazetesine verdiÄŸim röportaj yüzünden beni ölüm listesine aldÄ±lar ve Amerika'dan bana bir mesaj geldi. 'Seni bekleyen hazin sona hazÄ±r ol' diye. Ben de mesaja cevap verdim. 'Siz Allah mÄ±sÄ±nÄ±z benim sonumu veriyorsunuz?' diye. Ancak baÅŸka cevap vermediler. Burada amaç Ä°kbal'i karalamak deÄŸil. SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±za laf atmak" dedi.