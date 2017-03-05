Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 05/03/2017 08:27

Ä°mparator malulen emeklilik hakkÄ± kazandÄ±ÄŸÄ±nda bakÄ±n ne kadar maaÅŸ alacak


2011 yÄ±lÄ±nda uÄŸradÄ±ÄŸÄ± silahlÄ± saldÄ±rÄ± sonucu hastaneye emeklilik iÃ§in baÅŸvuran Ä°brahim TatlÄ±ses, malulen emeklilik hakkÄ± kazanÄ±rsa 800-4 bin lira arasÄ±nda maaÅŸ alacak.

UÄŸradÄ±ÄŸÄ± silahlÄ± saldÄ±rÄ± sonucu uzun süredir sahnelerden uzak kalan Ä°brahim TatlÄ±ses malulen emekli olabilmek için Ä°zmir Tepecik EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'ne baÅŸvuru yaptÄ±. TatlÄ±ses'in malulen emeklilik hakkÄ± kazandÄ±ÄŸÄ±nda 800 lira ile 4 bin lira civarÄ±nda bir maaÅŸ almaya hak kazanacaÄŸÄ± belirtildi. Bunun yanÄ± sÄ±ra TatlÄ±ses'in devletin tanÄ±dÄ±ÄŸÄ± bazÄ± vergi avantajlarÄ±ndan da yararlanabileceÄŸi kaydedildi.

Kaynak: Yeni AsÄ±r

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