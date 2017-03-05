90'lÄ± yÄ±llarÄ±n fenomeniydi Zeyna'nÄ±n ÅŸimdiki halini gÃ¶renler ÅŸaÅŸkÄ±na dÃ¶nÃ¼yor

EkranlarÄ±n "Zeyna" olarak tanÄ±dÄ±ÄŸÄ± Lucy Lawless'i bugÃ¼n gÃ¶renler oyuncunun senelerdir yaÅŸlanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aksine genÃ§leÅŸtiÄŸini bile sÃ¶ylÃ¼yor.

Ekranlara savaÅŸ çÄ±ÄŸlÄ±ÄŸÄ±, fÄ±rlattÄ±ÄŸÄ± frizbi ÅŸeklinde bÄ±çaÄŸÄ± ve sarÄ±ÅŸÄ±n yardÄ±mcÄ±sÄ±yla konuk olan Zeyna, 1990'lÄ± yÄ±llarda herkesin belleÄŸinde yer etmiÅŸti. Dizinin üzerinden uzun yÄ±llar geçmesine raÄŸmen hala fit görüntüsünü korumayÄ± baÅŸaran Lucy Lawless görenleri ÅŸaÅŸÄ±rtmaya devam ediyor. 1995 ile 2001 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda yayÄ±nlanan ve izlenme rekorlarÄ± kÄ±ran efsane dizinin güzel oyuncusu Zeyna'nÄ±n ÅŸimdiki hali herkesi ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±yor.