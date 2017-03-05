Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 05/03/2017 09:04

90'lÄ± yÄ±llarÄ±n fenomeniydi Zeyna'nÄ±n ÅŸimdiki halini gÃ¶renler ÅŸaÅŸkÄ±na dÃ¶nÃ¼yor


EkranlarÄ±n "Zeyna" olarak tanÄ±dÄ±ÄŸÄ± Lucy Lawless'i bugÃ¼n gÃ¶renler oyuncunun senelerdir yaÅŸlanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aksine genÃ§leÅŸtiÄŸini bile sÃ¶ylÃ¼yor.

Ekranlara savaÅŸ çÄ±ÄŸlÄ±ÄŸÄ±, fÄ±rlattÄ±ÄŸÄ± frizbi ÅŸeklinde bÄ±çaÄŸÄ± ve sarÄ±ÅŸÄ±n yardÄ±mcÄ±sÄ±yla konuk olan Zeyna, 1990'lÄ± yÄ±llarda herkesin belleÄŸinde yer etmiÅŸti. Dizinin üzerinden uzun yÄ±llar geçmesine raÄŸmen hala fit görüntüsünü korumayÄ± baÅŸaran Lucy Lawless görenleri ÅŸaÅŸÄ±rtmaya devam ediyor. 1995 ile 2001 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda yayÄ±nlanan ve izlenme rekorlarÄ± kÄ±ran efsane dizinin güzel oyuncusu Zeyna'nÄ±n ÅŸimdiki hali herkesi ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±yor.

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Serkan'a talip oldu Zuhal Topal yeni Hanife'sini buldu

Zuhal Topal'Ä±n gÃ¼ndemden dÃ¼ÅŸmeyen gelin adayÄ± Hanife, Serkan'a mektup bÄ±rakarak programa veda etmiÅŸti. Serkan'a talip olan ve Hanife'ye benzetilen Ã–znur iÃ§inse gÃ¶renler "yeni Hanife" ÅŸeklinde yorum yaptÄ±.


BeÅŸ yÄ±llÄ±k evliliÄŸi beÅŸ dakikada bitti tek celsede boÅŸandÄ±lar

2012 yÄ±lÄ±nda Metin YÃ¼ncÃ¼ ile dÃ¼nyaevine giren SongÃ¼l KarlÄ± tek celsede boÅŸandÄ±.


Ä°ÅŸte Hababam SÄ±nÄ±fÄ±'nÄ±n bÄ±yÄ±klÄ± edebiyatÃ§Ä±sÄ±nÄ±n son hali

YakÄ±ÅŸÄ±klÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla kadÄ±nlarÄ± peÅŸinde koÅŸturan Hababam SÄ±nÄ±fÄ±'nÄ±n bÄ±yÄ±klÄ± edebiyatÃ§Ä±sÄ± rolÃ¼nÃ¼ canlandÄ±ran Avni YalÃ§Ä±n'Ä±n son halini gÃ¶renler 'zaman gerÃ§ekten Ã§ok acÄ±masÄ±z' diyor.