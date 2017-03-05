Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 05/03/2017 09:19

Jennifer Lopez'in sÃ¼per minisi izleyicilerin gÃ¶zlerini kamaÅŸtÄ±rdÄ±


'Seth Meyers ile Late Night' adlÄ± programa katÄ±lan 48 yaÅŸÄ±ndaki yÄ±ldÄ±z giydiÄŸi kÄ±yafetle Ã§ok konuÅŸuldu. RahatlÄ±kla kÄ±yafetiyle oturan Lopez, baÅŸ dÃ¶ndÃ¼ren minisiyle fotoÄŸraf Ã§ekip sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±.

Dünyaca ünlü ÅŸarkÄ±cÄ± Jennifer Lopez, önceki gün 'Seth Meyers ile Late Night' adlÄ± ÅŸov programÄ±na konuk oldu. Programa, 1992 yapÄ±mÄ± 'Temel Ä°çgüdü' filmindeki meÅŸhur Sharon Stone oturuÅŸunu hatÄ±rlatan bacak ÅŸovu damga vurdu. Süper mini eteÄŸiyle oldukça rahat görünüyordu. 48 yaÅŸÄ±ndaki yÄ±ldÄ±z isim, Instagram hesabÄ±ndan da bu kÄ±yafetiyle çekilmiÅŸ bir fotoÄŸrafÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±. 

Ä°ÅŸte Jennifer Lopez'in o paylaÅŸÄ±mÄ±:

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


Serkan'a talip oldu Zuhal Topal yeni Hanife'sini buldu

Zuhal Topal'Ä±n gÃ¼ndemden dÃ¼ÅŸmeyen gelin adayÄ± Hanife, Serkan'a mektup bÄ±rakarak programa veda etmiÅŸti. Serkan'a talip olan ve Hanife'ye benzetilen Ã–znur iÃ§inse gÃ¶renler "yeni Hanife" ÅŸeklinde yorum yaptÄ±.


BeÅŸ yÄ±llÄ±k evliliÄŸi beÅŸ dakikada bitti tek celsede boÅŸandÄ±lar

2012 yÄ±lÄ±nda Metin YÃ¼ncÃ¼ ile dÃ¼nyaevine giren SongÃ¼l KarlÄ± tek celsede boÅŸandÄ±.


Ä°ÅŸte Hababam SÄ±nÄ±fÄ±'nÄ±n bÄ±yÄ±klÄ± edebiyatÃ§Ä±sÄ±nÄ±n son hali

YakÄ±ÅŸÄ±klÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla kadÄ±nlarÄ± peÅŸinde koÅŸturan Hababam SÄ±nÄ±fÄ±'nÄ±n bÄ±yÄ±klÄ± edebiyatÃ§Ä±sÄ± rolÃ¼nÃ¼ canlandÄ±ran Avni YalÃ§Ä±n'Ä±n son halini gÃ¶renler 'zaman gerÃ§ekten Ã§ok acÄ±masÄ±z' diyor.