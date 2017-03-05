Jennifer Lopez'in sÃ¼per minisi izleyicilerin gÃ¶zlerini kamaÅŸtÄ±rdÄ±

'Seth Meyers ile Late Night' adlÄ± programa katÄ±lan 48 yaÅŸÄ±ndaki yÄ±ldÄ±z giydiÄŸi kÄ±yafetle Ã§ok konuÅŸuldu. RahatlÄ±kla kÄ±yafetiyle oturan Lopez, baÅŸ dÃ¶ndÃ¼ren minisiyle fotoÄŸraf Ã§ekip sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±.

Dünyaca ünlü ÅŸarkÄ±cÄ± Jennifer Lopez, önceki gün 'Seth Meyers ile Late Night' adlÄ± ÅŸov programÄ±na konuk oldu. Programa, 1992 yapÄ±mÄ± 'Temel Ä°çgüdü' filmindeki meÅŸhur Sharon Stone oturuÅŸunu hatÄ±rlatan bacak ÅŸovu damga vurdu. Süper mini eteÄŸiyle oldukça rahat görünüyordu. 48 yaÅŸÄ±ndaki yÄ±ldÄ±z isim, Instagram hesabÄ±ndan da bu kÄ±yafetiyle çekilmiÅŸ bir fotoÄŸrafÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±.

Ä°ÅŸte Jennifer Lopez'in o paylaÅŸÄ±mÄ±: