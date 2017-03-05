ÃœnlÃ¼ rap yÄ±ldÄ±zÄ± gÃ¶ÄŸsÃ¼nÃ¼n ucuna bant taktÄ± moda haftasÄ±na damga vurdu

Paris Moda HaftasÄ±na gÃ¶zÃ¼ne mor bir gÃ¶zlÃ¼k ve gÃ¶ÄŸsÃ¼nÃ¼n ucuna siyah bant takarak katÄ±lan Nicki Minaj hayranlarÄ±nÄ±n ilgi odaÄŸÄ± oldu.
Paris Moda HaftasÄ± düzenlenen etkinliÄŸe Amerika'lÄ± ünlü rap yÄ±ldÄ±zÄ± Nicki Minaj damgasÄ±nÄ± vurdu. Minaj etkinliÄŸe ucuna bant taktÄ±ÄŸÄ± bir göÄŸsünü açarak katÄ±ldÄ±.ÅžarkÄ±cÄ± Fransa'nÄ±n BaÅŸkenti Paris'te düzenlenen Haider Ackermann gösterisine sol göÄŸsünü dÄ±ÅŸarÄ±da tutarak katÄ±ldÄ±. ÅžarkÄ±cÄ±nÄ±n tuhaf sitili modacÄ± olan arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n beÄŸenesini kazanÄ±rken diÄŸer insanlarÄ±n ÅŸarkÄ±cÄ±nÄ±n göÄŸüslerini dÄ±ÅŸarda tuttuÄŸunu umursamadÄ±lar.
Ä°ÅŸte Nicki Minaj'Ä±n o kÄ±yafeti: