Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 05/03/2017 09:40

ÃœnlÃ¼ rap yÄ±ldÄ±zÄ± gÃ¶ÄŸsÃ¼nÃ¼n ucuna bant taktÄ± moda haftasÄ±na damga vurdu


Paris Moda HaftasÄ±na gÃ¶zÃ¼ne mor bir gÃ¶zlÃ¼k ve gÃ¶ÄŸsÃ¼nÃ¼n ucuna siyah bant takarak katÄ±lan Nicki Minaj hayranlarÄ±nÄ±n ilgi odaÄŸÄ± oldu.

Paris Moda HaftasÄ± düzenlenen etkinliÄŸe Amerika'lÄ± ünlü rap yÄ±ldÄ±zÄ± Nicki Minaj damgasÄ±nÄ± vurdu. Minaj etkinliÄŸe ucuna bant taktÄ±ÄŸÄ± bir göÄŸsünü açarak katÄ±ldÄ±.ÅžarkÄ±cÄ± Fransa'nÄ±n BaÅŸkenti Paris'te düzenlenen Haider Ackermann gösterisine sol göÄŸsünü dÄ±ÅŸarÄ±da tutarak katÄ±ldÄ±. ÅžarkÄ±cÄ±nÄ±n tuhaf sitili modacÄ± olan arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n beÄŸenesini kazanÄ±rken diÄŸer insanlarÄ±n ÅŸarkÄ±cÄ±nÄ±n göÄŸüslerini dÄ±ÅŸarda tuttuÄŸunu umursamadÄ±lar.

Ä°ÅŸte Nicki Minaj'Ä±n o kÄ±yafeti: 

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Serkan'a talip oldu Zuhal Topal yeni Hanife'sini buldu

Zuhal Topal'Ä±n gÃ¼ndemden dÃ¼ÅŸmeyen gelin adayÄ± Hanife, Serkan'a mektup bÄ±rakarak programa veda etmiÅŸti. Serkan'a talip olan ve Hanife'ye benzetilen Ã–znur iÃ§inse gÃ¶renler "yeni Hanife" ÅŸeklinde yorum yaptÄ±.


BeÅŸ yÄ±llÄ±k evliliÄŸi beÅŸ dakikada bitti tek celsede boÅŸandÄ±lar

2012 yÄ±lÄ±nda Metin YÃ¼ncÃ¼ ile dÃ¼nyaevine giren SongÃ¼l KarlÄ± tek celsede boÅŸandÄ±.


Ä°ÅŸte Hababam SÄ±nÄ±fÄ±'nÄ±n bÄ±yÄ±klÄ± edebiyatÃ§Ä±sÄ±nÄ±n son hali

YakÄ±ÅŸÄ±klÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla kadÄ±nlarÄ± peÅŸinde koÅŸturan Hababam SÄ±nÄ±fÄ±'nÄ±n bÄ±yÄ±klÄ± edebiyatÃ§Ä±sÄ± rolÃ¼nÃ¼ canlandÄ±ran Avni YalÃ§Ä±n'Ä±n son halini gÃ¶renler 'zaman gerÃ§ekten Ã§ok acÄ±masÄ±z' diyor.